La verola del mico ja ha causat més de 4.000 contagis a Espanya, i el triple a la resta del món. Una malaltia pròpia d'alguns països d'Àfrica, però mai s'havia estès a Occident. Què ha passat i com s'ha transmès tan ràpidament? Molt senzill: no s'ha controlat a temps, i 50 anys després del primer cas, és a punt de convertir-se en una nova pandèmia.

Santiago Mas-Coma, catedràtic de Parasitologia de la Universitat de La Laguna (ULL) i expert de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha confirmat a Europa Press que "no trigarem gaire a declarar la pandèmia (...). Gràcies a Déu la gent no mor però el virus ha mutat i ha incrementat els casos, és un problema, per això es transmet més fàcilment d'humà a humà”.

El científic creu que és un error centrar-nos en la guerra d'Ucraïna-Rússia i en la pandèmia de coronavirus, quan el problema més gran del món en aquests temps és "el canvi climàtic". En part, aquest procés és el culpable de la proliferació de malalties, d'onades de calor intenses com la que estem vivint i de les morts per cops de calor.