El 2020, en ple esclat de la pandèmia de la covid-19, mentre mitja humanitat estava confinada per contenir l'expansió de la primera gran onada d'infeccions de coronavirus, el consum de begudes alcohòliques va augmentar a moltes llars. Només en les primeres setmanes de la quarantena, la venda de cervesa a Espanya va créixer un 78%, la de vi ho va fer un 63% i la de begudes alcohòliques d'alta graduació, un 37%. A Catalunya, el consum de risc d'alcohol també va pujar considerablement durant el 'boom' de la pandèmia. Un any més tard, ja el 2021, aquest hàbit nociu va tornar a baixar fins a situar-se en els nivells prepandèmics.

Segons apunta l'última Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), un any després de l'inici de la crisi sanitària de la covid-19, el consum de risc d'alcohol entre la població a partir de 15 anys se situa a gairebé el 5% de mitjana. En aquesta estadística, ells destaquen més que elles. El 7,7% dels homes admeten fer un consum de risc d'alcohol, enfront del 2,2% de les dones que afirmen encaixar en aquest hàbit. Tot apunta que la tendència torna a situar-se a la baixa en els dos gèneres, tot i que entre els homes sembla baixar més lentament que entre les dones, tal com es desprèn d'un estudi basat en 4.827 entrevistes a persones residents a Catalunya, presentat aquest dimarts per representants de la conselleria de Salut.

Salut mental

La gran enquesta sobre l'estat de salut dels catalans també ofereix un balanç agredolç en qüestions de salut mental. Al costat positiu de la balança, els registres mostren una lleugera millora en la percepció subjectiva del benestar emocional. El 2019, el 22,2% dels homes i el 30,1% de les dones afirmaven tenir malestar emocional. Dos anys més tard, aquest percentatge s'ha reduït fins al 17% per a ells i el 27,9% per a elles.

A l'altre costat de la balança, tot apunta que altres aspectes de la salut mental han empitjorat. L'enquesta, per exemple, assenyala que prop del 9% de la població catalana pateix depressió moderada o greu. Aquesta xifra, més elevada entre dones que entre homes, ha augmentat arran de la pandèmia. El 2019, un 4,7% d'ells i un 9,6% d'elles patien aquesta malaltia. El 2021, després d'un any de crisi sanitària, aquest diagnòstic va arribar a un 5,7% dels homes i un 12,2% de les dones.

Un altre indicador preocupant, i que porta a l'alça des del 2015, té a veure amb la salut mental dels nens i nenes menors de 14 anys. Segons aquesta última enquesta, la probabilitat de tenir un problema de salut mental afecta ara prop d'un 9% dels infants d'aquesta franja. En relació amb aquestes xifres, els responsables de la conselleria de Salut han recordat el desplegament de mesures com, per exemple, el pla per a la prevenció del suïcidi a Catalunya.