El coronavirus, en haver mutat en les seves múltiples variants, no és el mateix virus que vam conèixer a principis del 2020. Ara cursa una malaltia molt diferent, encara coneguda com a COVID-19, i en la major part dels casos, molt més lleu. Ara bé, estàs al corrent de tots els símptomes que pot presentar aquesta patologia avui dia? Coneixes què és la coriza i com et pot afectar?

Quant dura la nova variant de la COVID-19 i quin risc tinc de contagiar a la resta? Coriza, o rinitis aguda Segur que si parlem de rinitis aguda sí que saps a què ens referim. La coriza no és més que un altre nom per referir-nos a la rinitis aguda, una inflamació de la mucosa del nas que es produeix en múltiples malalties relacionades amb la inflamació de les fosses nasals. Entre els seus símptomes, provoca sequedat nasal, esternuts, obstrucció o secreció. Aquestes són les diferències de símptomes entre vacunats i no vacunats de covid En realitat, no és més que un refredat breu però que, si no es controla, pot derivar en malalties més greus com la sinusitis. Això sí, a l'estiu es pot confondre amb la coriza provocada per l'aire condicionat, que no té res a veure amb la rinitis aguda causada per la COVID-19.