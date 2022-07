L'esperança de vida actual a Espanya és de 83 anys i les dones tendeixen a viure més (gairebé 86 anys) que els homes (poc més de 81), segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Fa un segle, superar els 40 anys era tota una fita. La immortalitat queda relegada a la ciència-ficció, però part de la comunitat científica té entre cella i cella aconseguir una longevitat més gran. Amb l'ambició, a més, de complir anys amb una bona qualitat de vida. Per a això, la clau està a reduir els efectes de l'envelliment cel·lular. Ja existeixen fàrmacs que destrueixen les cèl·lules que el produeixen. Són els senilítics i tenen un repte ambiciós: pretenen estendre l'esperança de vida fins als 200 anys.

Els fàrmacs senilítics són relativament nous. Tant, que si vas a una farmàcia i els demanes, et faran cara de pòquer. No es venen perquè encara no existeixen com a tals. Malgrat això, ja hi ha proves científiques que evidencien que poden eliminar les cèl·lules senescents del cos, responsables de l'envelliment i de la degradació de la funció dels teixits.

2020: primers resultats satisfactoris

En l'àmbit científic ja s'han fet experiments amb fàrmacs d'aquestes característiques amb ratolins. L'estudi 'Primera evidència que els senilítics són efectius per disminuir les cèl·lules senescents en humans', publicat el 2020 a la revista 'The Lancet', evidenciava resultats prometedors: tractats amb el compost dasatinib, un inhibidor de la tirosina quinasa, i amb quercetina, els rosegadors van aconseguir una millora en la funció física i van viure més temps.

D'altra banda, científics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) van fer un estudi en què aquesta mena de fàrmacs van ser capaços de reconèixer les cèl·lules envellides i destruir-les. Els resultats de la investigació es van publicar l'any passat a la revista 'Nature'. El líder de la investigació i professor de la UOC, Salvador Macip, ha explicat que és la «primera vegada que tenim un fàrmac basat en un anticòs que es pot aplicar als humans per frenar la senescència [l'envelliment] cel·lular».

Bona qualitat de vida fins als 100 anys i complir-ne 200

El biòleg britànic Andrew Steele parla àmpliament d'aquests dos estudis i de molts més al llibre 'La nueva ciencia para cumplir años sin envejecer', que es va publicar el 2020 en anglès i ara ha arribat al mercat espanyol. L'expert és taxatiu en aquesta guia científica: els senilítics faran «completament factible» que els humans visquin amb total qualitat de vida més enllà dels 100 anys i estendre la longevitat fins als 200.