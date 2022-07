Els embotits formen part de la tradició culinària del nostre país. N’hi ha una gran varietat i també moltes diferències: frescos o curats; de porc, d’au i altres animals. En la majoria dels casos, el seu contingut en sal i greixos fan que hagin de ser aliments de consum ocasional, segons insisteixen els nutricionistes. I també l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que ha elaborat una llista dels més ‘saludables’. Són el pernil cuit, el pit de gall dindi i el pit de pollastre.

En aquest estudi s’ha destacat que el pernil curat, cuit, el gall dindi, el xoriço i les salsitxes són els embotits més consumits al nostre país, amb un total de 400.000 tones a l’any. El primer que comenta aquest organisme és que la majoria d’aquests productes no són realment saludables per una raó: contenen un excés de greix, sal i, fins i tot, additius. L’OCU explica que el més habitual és que els embotits siguin puntuats amb baixes qualificacions, a excepció d’alguns productes.

Sal i greixos

Així, l’escollit per l’organització com a «més saludable» és el pernil cuit o el pit de gall dindi i el pit de pollastre. Això es deu al menor contingut en greix i són les millors opcions dins del món dels embotits, tot i que des de l’OCU també expliquen que «el seu contingut en sal és alt». Malgrat això, la mateixa organització destaca les opcions baixes en aquest mineral i animen a escollir-les. Tot i això, és possible trobar alternatives amb nivells de sal reduïts. En aquest sentit, afegeix, el xoriço és un dels productes «amb més contingut en greix», cosa que s’ha de consumir de manera «ocasional», mentre que els curats «tenen un elevat contingut en sal».

Així mateix, l’organització recomana llegir l’etiquetatge i comprovar la denominació del producte. «La categoria comercial ‘Extra’ és la de més qualitat, si no posa res és el que abans es denominava ‘primera’», apunta.