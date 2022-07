El centre comunitari BCN Checkpoint ha començat aquest dijous a administrar la vacuna de la verola del mico a persones amb un alt risc d'infecció. Catalunya té assignades 1.643 dosis i aquest centre n'ha rebut unes 700; en els dies vinents, s'afegiran a la campanya l'Hospital Clínic i la Unitat d'ITS Drassanes-Vall d'Hebron. El director mèdic de BCN Checkpoint, Pep Coll, ha explicat que com que el nombre de dosis és limitat el que fan és prioritzar qui pot tenir més risc d'infecció o complicacions. És el centre qui contacta amb els usuaris per programar la cita. Coll ha dit que entre els usuaris hi ha preocupació i ha incidit a oferir informació entre les persones més exposades perquè puguin adoptar mesures preventives, a més del vaccí.

Salut comença a vacunar aquest dijous de la verola del mico Salut vacunarà de la verola del mico persones amb pràctiques sexuals d'alt risc per prevenir la infecció (preexposició) i a aquelles que hagin estat en contacte amb un cas i que puguin ser vulnerables -infants, dones embarassades i immunodeprimits- (postexposició). «La idea és vacunar el màxim nombre de persones com més aviat millor», ha recalcat Coll. A Catalunya, s'han registrat 1.025 casos, la majoria d'homes entre 20 i 60 anys, segons dades actualitzades aquest dimecres. L'estat espanyol és el país amb més casos notificats, 3.125.