Un estudi estableix que és més fàcil perdonar quan es pateix estrès crònic

Investigadors russos han estudiat la correlació entre l’autenticitat de la personalitat (la capacitat de ser un mateix) i la capacitat de perdonar sota diferents nivells d’estrès. En el treball han evidenciat que les persones que experimenten estrès crònic són més propenses a perdonar, mentre que les persones afectades per l’estrès quotidià són menys propenses a fer-ho. La capacitat de perdonar fomenta l’autenticitat.

L’autenticitat ajuda les persones a enfrontar-se a diferents proves vitals. La capacitat de perdonar –superar el sentiment d’ofensa per part de la persona que va causar el dany o les circumstàncies difícils de la vida– també ajuda a mantenir el benestar psicològic.

Tot i la importància d’aquests fenòmens per als estudis de psicologia de la personalitat, la seva correlació pràcticament no s’ha estudiat. La capacitat de perdonar només s’ha començat a investigar en la psicologia de la personalitat russa, mentre que gairebé no s’han publicat treballs sobre les seves relacions amb altres fenòmens positius de la personalitat.

L’estudi demostra que les persones amb estrès crònic mostren els nivells d’autenticitat més alts. Els pacients relativament acomodats mostren resultats mitjans, mentre que la cohort amb estrès quotidià va oferir els nivells més baixos. Les mateixes tendències funcionen per a la capacitat de perdonar.