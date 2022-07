A terra o en testos, l'espígol en flor és un veritable espectacle capaç de transformar un simple jardí en una obra d'art. Una planta fàcil de cultivar que no donarà cap problema particular de maneig i que donarà unes floracions espectaculars. Color i, sobretot, fragància que envairan els nostres espais verds durant el període estival. Avui intentarem entendre com cultivar l'espígol però, sobretot, on anar a admirar-la. També és útil per mantenir allunyades del jardí plagues com els pugons, els mosquits o els polls. Realment és una planta molt interessant que no ha de ser subestimada.

L'espígol és una planta perenne de fulla perenne i resistent al fred. Àmpliament cultivada i estesa a la zona mediterrània, necessita sol per donar el millor de si mateixa. No hi ha una sola mena d'espígol, sinó innombrables, i els colors de les flors també varien. Algunes varietats arriben a assolir gairebé un metre d'alçada, mentre que altres tenen fulles més grans. Com ja s'ha dit, l'espígol necessita créixer al sol per florir abundantment. El millor és col·locar-la en una zona orientada al sud i, sobretot, allunyada d'altres plantes que li puguin fer ombra. La fertilització s'ha de fer a la primavera, però no sovint; és millor evitar l'abonament. Els experts recomanen utilitzar adobs a base de fòsfor i potassi per afavorir la floració. El mateix es podria dir de l'espígol cultivat en testos, que s'hauria de replantar almenys cada dos o tres anys. No obstant això, a diferència del que passa a terra, s'haurà de col·locar a l'interior durant el període hivernal. Per evitar l'estancament de l'aigua, és millor utilitzar argila expandida o fragments de test. Si es cultiva en una zona amb poc sol, l'espígol tindrà poques flors i, sobretot, tendirà a ser rastrera en comptes d'alçada. En canvi, si les tiges semblen toves, es deurà a un excés de reg i caldrà trasplantar-les en una terra específica. A més, entre les plantes d'exterior que mantenen allunyats els mosquits, l'espígol és una de les més fàcils de cultivar. Aquesta planta la pots trobar a Leroy Merlin per tot just dos euros. "Espígol (Lavandula officinalis) en test de 12 cm de diàmetre. Les seves fulles verdes i flors liles ompliran de perfum, alegria i color les teves jardineres, massissos o tests. Es recomana mantel universal, adobar a la primavera i exposició solar. Es pot utilitzar a agricultura ecològica. A Leroy Merlin disposes de gran varietat d'aromàtiques amb les que podràs completar el teu propi hort".