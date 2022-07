La vacuna contra la covid va augmentar el sagnat de la regla en el 42% de les dones

L’estudi més important realitzat fins ara amb més de 35.000 participants -dones i persones amb diversitat de gènere- ha confirmat que el 42% de les dones va experimentar un augment del sagnat de la menstruació en les dues setmanes següents a vacunar-se contra la covid.

A més, l’estudi descriu per primera vegada l’aparició de sagnat espontani en un nombre elevat de persones que no tenien la menstruació -perquè tenien la menopausa o perquè seguien un tractament hormonal anticonceptiu o per al canvi de gènere-, després de rebre la vacuna contra el SARS-CoV-2.

Les conclusions d’aquest estudi confirmen un efecte secundari que havia estat denunciat per les dones i ignorat per la ciència i revelen que aquest efecte de la vacuna ha afectat «un nombre significatiu de persones».

Tot i això, les dades de l’estudi mostren que aquestes alteracions són temporals i estan associades a determinats factors desencadenants com l’edat, el patiment d’efectes secundaris sistèmics associats a la vacuna (febre o fatiga), o l’historial d’embarassos i parts, entre d’altres.

«Les persones que menstruen i les que abans menstruaven van començar a comentar que experimentaven un sagnat inesperat després que se’ls administrés la vacuna a principis del 2021», comenten les investigadores nord-americanes i directores de l’estudi Katharine Lee, de la Universitat de Tulane, i Kathryn Clancy, de la Universitat d’Illinois Urbana-Champaign.

Un efecte secundari ignorat

En els assaigs de vacunes no se sol preguntar pels cicles menstruals o les hemorràgies, per la qual cosa aquest efecte secundari sol ser ignorat o descartat dels estudis, malgrat que algunes vacunes, com les de la febre tifoide, l’hepatitis B i el VPH, poden alterar la menstruació.

Per fer l’estudi, les autores van fer servir una enquesta en què preguntaven a les persones sobre les seves experiències després de rebre la vacuna contra el coronavirus.

Les autores només van incloure les dades de les persones que no havien passat el coronavirus (perquè la malaltia pot provocar canvis menstruals) i van excloure les dades de les persones entre 45 i 55 anys per evitar que els resultats es confonguessin amb la menopausa o els canvis previs. Així, l’estudi es va centrar en persones amb menstruació, dones menopàusiques i persones amb teràpies hormonals que suprimeixen el cicle.

El 42,1% de les enquestades va dir que tenia un flux menstrual més abundant les dues primeres setmanes després de vacunar-se, el 43,6% que el flux menstrual no s’havia alterat i el 14,3% no havia experimentat cap canvi o, si de cas, menys sagnat del que és habitual. L’estudi va detectar possibles associacions amb antecedents reproductius, estat hormonal, demografia i canvis en la menstruació d’una persona després de la vacunació.

Per exemple, les enquestades que havien passat un embaràs eren les més propenses a informar d’un sagnat més abundant després de la vacunació, amb un augment lleuger entre les que no havien donat a llum.