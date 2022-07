Més enllà dels símptomes que pateixen els pacients de covid-19 durant els dies de contagi, hi ha altres seqüeles que persisteixen en el temps. Malalties com la diabetis ja s’havien relacionat amb el coronavirus i, ara, una recerca recent publicada a la revista JAMA Network Open ha vinculat el virus amb el deteriorament cognitiu. La coneguda com a ‘boira mental’ consisteix en l’aparició de problemes de memòria i concentració en persones que han passat el virus.

Aquesta seqüela és present en gairebé una quarta part de les persones registrades al Sistema de Salut del Mont Sinaí, a Nova York. Així mateix, un estudi publicat a la revista 'Lancet Psychiatry' va establir que una de cada tres persones amb covid-19 presentava símptomes neurològics o de salut mental a llarg termini. Ansietat i depressió Tal com estableix l'estudi en qüestió, les persones contagiades poden patir problemes de memòria i concentració a llarg termini, a més d'ansietat i depressió. Per la seva banda, un estudi portat a terme per la Universitat de Texas sobre la població argentina va revelar una forta relació entre el coronavirus, el deteriorament cognitiu i l'acceleració de símptomes similars als de l'Alzheimer. S'ha de destacar que les dues malalties comparteixen la inflamació del cervell. Els resultats de l'estudi també van constatar que, entre tres i sis mesos després d'infectar-se, més de la meitat dels contagiats presentaven encara problemes d'oblits, mentre que aproximadament una quarta part va patir altres problemes mentals addicionals. Amb tot, no es va detectar cap relació entre el nivell de coronavirus del pacient i el grau de deteriorament cognitiu. Pèrdua de matèria grisa Els resultats també apunten que els pacients de covid podrien haver accelerat l'envelliment del seu cervell, ja que, després de la malaltia, presenten una pèrdua de matèria grisa més gran i altres irregularitats en el teixit cerebral, sobretot en l'àrea relacionada amb l'olfacte. Segons un altre estudi publicat a la revista 'Nature', les persones contagiades van perdre entre un 0,2% i un 2%, quan l'habitual és perdre entre el 0,2% i el 0,3%. «Ens va sorprendre molt veure diferències clares al cervell fins i tot amb una infecció lleu», va explicar a la CNN Gwenaëlle Douaud, professora de la Universitat d'Oxford.