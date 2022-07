La nova onada de calor a Catalunya ha fet que estiguem tot el dia enganxats al costat de la nevera i una ampolla plena d'aigua fresca. També amb una cervesa a la mà o un bon refresc d'estiu. Qualsevol cosa freda ens val per poder suportar les altes temperatures que ja han deixat alguns centenars de morts. Una autèntica bogeria i un fet que ens deixa un panorama futur inquietant.

Tot i això, la gent ha respost a aquesta onada de calor amb diferents trucs per mantenir la frescor dels seus habitatges i també per tenir les begudes favorites fredes en minuts. I és que per la xarxa s'està compartint els últims dies una forma meravellosa de tenir begudes fredes en pocs minuts, concretament cinc. Només necessitem un bon recipient, aigua, gels i sal.

El truc és senzill i el poden fer nens o adults, tant se val. En un recipient gran, on hi càpiguen totes les begudes que volem refredar, tirem aigua i gran quantitat de glaçons. Després afegim sal i ho remenem tot. Quan estigui ben barrejat afegim les begudes i en pocs minuts obtindrem begudes fredes. Per què passa això? És senzill. La sal, el gel i l'aigua provoquen una reacció endotèrmica. La sal agafa calor de les begudes i fa que el gel hi actuï de manera més eficaç.