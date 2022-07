Salut evitarà a partir d'ara nous ingressos en hospitals psiquiàtrics de llarga estada i atendre els pacients en recursos més comunitaris. Aquest és un dels principals objectius de la transformació dels hospitals psiquiàtrics de llargada estada a Catalunya per evitar la institucionalització dels pacients, uns 2.300 actualment. «És un deute històric cap a aquestes persones perquè puguin recuperar l'autonomia i la dignitat», ha destacat el conseller Josep Maria Argimon. Aquest procés, que es planteja amb un horitzó d'uns deu anys per la seva complexitat i no té pressupost extra assignat, implica reforçar els serveis d'atenció comunitària, com els de rehabilitació, i crear espais oberts on els usuaris trobin ajuda per gestionar el dia a dia.

El Departament de Salut ha presentat aquest divendres el pla per transformar l'hospitalització psiquiàtrica de llarga estada a Catalunya perquè les persones que hi ingressen puguin desenvolupar un projecte de vida en l'entorn de la comunitat; un procés que es planteja de llarg recorregut i que té com a referents les experiències d'altres països i, també, la de les comarques gironines, que es va començar a implementar fa prop de 20 anys.

«Hem de ser capaços de fer-ho a tot Catalunya», ha recalcat el conseller de Salut, que ha destacat que aquesta transformació és un «imperatiu ètic» i que també ha de permetre «assolir noves fites terapèutiques». La presidenta de la Federació i Fundació Salut Mental Catalunya, Enriqueta Vidal Domènech, ha assenyalat que les persones que es troben ingressades en hospitals psiquiàtrics de llarga estada han de tenir un «espai sostenible» a la comunitat.

Argimon ha indicat que la reordenació no va acompanyada d'un pressupost extra, sinó que es gestionarà amb l'ordinari de Salut, i ha assegurat que no és tant un tema «pressupostari», sinó de «determinació». El director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut, Joan Vegué, ha explicat que el procés de canvi serà gradual i que el que plantegen és «anar tancant les unitats de llarga estada», però «en cap que les persones quedin desateses».

Recursos comunitaris i millora de la rehabilitació als hospitals

Aquesta reconversió comporta reforçar els recursos comunitaris. Salut preveu posar en marxa unitats funcionals de recuperació i projecte de vida que pivotaran en els centres de salut mental i servei de rehabilitació comunitària. Aquest vol ser un recurs per als pacients i també d'ajuda per a les famílies. La unitat funcional comptarà amb un programa de rehabilitació i recuperació per a persones amb trastorn mental greu i alta disfuncionalitat de nova creació i també disposarà d'un espai obert de suport i lliure utilització per part de la persona amb l'objectiu de crear vincles, cobrir les necessitats bàsiques i millorar l'autocura i els hàbits de vida saludable.

Aquests serveis es començaran a posar en marxa el darrer trimestre del 2022 en cinc territoris pilots, que es dissenyaran conjuntament entre el Servei Català de la Salut (CatSalut), el Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut, els proveïdors sanitaris i les entitats. D'altra banda, el projecte també implica millorar la rehabilitació hospitalària per facilitar la recuperació de les persones actualment ingressades i acompanyar-los en la transició cap a la vida comunitària. La reconversió implicarà que totes les unitats hospitalàries de llarga estada psiquiàtrica del territori s'acabin transformant en Unitats de Rehabilitació Hospitalària Intensiva (URHI). El president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions, Víctor Pérez, veu imprescindible fer aquest pas i no deixar-lo per a la propera generació, ha dit.

L'hospitalització psiquiàtrica a Catalunya

L'hospitalització psiquiàtrica està dividida en tres trams: la d'aguts, amb estades d'entre 15 i 20 dies -amb unes 900 places-; de subaguts, ingressos d'uns dos mesos (unes 550), i les de llarga estada, que poden ser d'anys (unes 2.300 places), segons han exposat els responsables de Salut aquest divendres. En les de llarga estada, hi ha pacients en tractament i sense encara una estabilitat clínica; també, persones que podrien sortir per la seva situació clínica, però que no tenen un recurs residencial (un 25%); pacients grans que porten molts anys ingressades i persones que a més tenen una discapacitat intel·lectual. La presentació de la reconversió de la llarga estada de salut mental s'ha fet en un acte en el marc de l'exposició que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) dedica a Francesc Tosquelles, el psiquiatre català que va revolucionar les pràctiques mèdiques i va transformar les institucions psiquiàtriques durant la República i sota l'Europa dels feixismes.

L'experiència de Salt

Salut s'ha basat en l'experiència que des del 2003 s'està implementant a l'Hospital Psiquiàtric de Salt, que va implicar un procés de reconversió de la llarga estada i generació d'una xarxa de salut mental i addiccions comunitària. La tasca de desinstitucionalització de Salt, iniciada el 1999, suposava fer un pla individualitzat per a cada persona i decidir que s'atendria els pacients amb un altre abordatge per evitar els nous ingressos de llarga estada a les comarques gironines.

El 2017, s'havien externat 75 pacients dels ingressats a Salt, 20 dels quals a pisos amb suport; 30 en residències per a persones amb trastorn mental greu; 5 en residències per a gent gran i 20 a serveis sociosanitaris i de psicogeriatria. Es va respectar la preferència de 24 residents de no sortir de l'hospital, motiu pel qual es va crear una unitat de rehabilitació, amb un funcionament semblant al de la residència assistida i que és l'origen de les cinc noves unitats funcionals de recuperació i projecte de vida dels hospitals psiquiàtrics de llarga estada de salut mental.