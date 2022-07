La plataforma de vídeos YouTube va anunciar aquest dijous que eliminarà tots els continguts en què es donin instruccions insegures sobre l’avortament o promoguin afirmacions falses sobre la interrupció de l’embaràs.

«A partir d’avui, i augmentant en les pròximes setmanes, eliminarem el contingut que ofereixi instruccions sobre mètodes d’avortament insegurs o promogui afirmacions falses sobre la seguretat de l’avortament sota les nostres polítiques de desinformació mèdica», va expressar la companyia en un comunicat compartit a Twitter.

La plataforma ha indicat que, «igual com totes» les seves polítiques sobre temes mèdics o de salut, YouTube es basa en la guia publicada per les autoritats sanitàries.

En aquest sentit, ha assegurat que prioritza contingut amb «fonts autoritzades sobre temes de salut», i ha detallat que revisa «contínuament» les seves polítiques i productes a mesura que es desenvolupen els esdeveniments del món real.

«També estem llançant un plafó d’informació que ofereix als espectadors context i informació de les autoritats sanitàries locals i mundials en vídeos relacionats amb l’avortament i a sobre dels resultats de recerca rellevants», ha informat YouTube a Twitter.

«Un avortament és un procediment per posar fi a un embaràs. Utilitza medicaments o cirurgia per extreure l’embrió o el fetus i la placenta de l’úter. El procediment el porta a terme un professional de la salut autoritzat», diu el plafó d’informació mostrat per la plataforma.

El plafó inclou un enllaç per a les persones que desitgen «aprendre’n més», així com instruccions per «consultar a la seva autoritat mèdica local per obtenir assessorament».

YouTube ha adoptat un enfocament similar per a altres temes discutits, com la crisi sanitària provocada per la covid-19 i l’estratègia de vacunació, o eleccions polítiques de diferents països. Malgrat tot, és poc comú que la companyia afirmi que eliminarà els vídeos per complet, segons ha informat la cadena nord-americana CNBC.