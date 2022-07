Fins ara no hi ha evidència que suggereixi que la centaurus o BA.2.75, la nova subvariant de l’òmicron, condueixi a una forma més greu d’infecció, tot i que els científics estan en una etapa molt primerenca per saber-ho. L’evidència sobre la seva transmissibilitat i evasió immune també és encara preliminar i emergent, segons un comunicat del Ministeri de Salut de Nova Zelanda, on ja s’ha detectat aquesta variant.

Si bé no se sap gaire cosa sobre la nova soca, els experts en salut han expressat la seva preocupació. En una sèrie de tuits, el doctor Shay Fleishon, del Laboratori Central de Virologia del Centre Mèdic Sheba a Israel, va dir que la subvariant pot ser «alarmant perquè pot implicar una tendència per venir». Va explicar que en els últims mesos hi ha hagut una tendència de variants de segona generació basades en els subllinatges BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 i BA.5 de l’òmicron.

Fins ara les variants de segona generació només s’han trobat en uns quants casos dins d’una regió. Però la BA.2.75 s’ha estès a múltiples regions, la primera del seu tipus a fer-ho. La variant BA.2.75 té noves mutacions a la proteïna espiga, de les quals G446S i R493Q són de particular preocupació, ja donen a la variant la capacitat d’evadir diversos anticossos, segons diversos experts. Això significa que pot infectar persones que han sigut vacunades o que han sigut infectades prèviament, segons l’informe. La investigació revela que la mutació R493Q augmenta la capacitat de la soca per unir-se a ACE2, la proteïna que el virus covid-19 utilitza per ingressar a les cèl·lules, segons un informe.

El viròleg Tom Peacock, de l’Imperial College de Londres, va dir que el més preocupant a seguir amb atenció urgent és que la nova supervariant té 45 mutacions amb BA.5 i 15 que són exclusives. Hi destaquen vuit mutacions a la proteïna Spike, que facilita l’entrada del virus a les cèl·lules humanes. En particular, hi ha cinc mutacions en el domini N-terminal, «que són preciosos objectius per a la neutralització dels anticossos», va dir el científic.

Lipi Thukral, un important científic indi especialitzat en genomes, va dir que altres mutacions respecte a l’òmicron 5 són presents a la superfície externa del nou coronavirus. Dues estan estretament associades a canvis significatius en l’estructura proteica de la proteïna Spike. Aquesta dada demostra que l’òmicron BA. 2.75 infecta persones ja vacunades o que van patir la malaltia i es van curar.