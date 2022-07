No ets tu. Les onades de calor s'han duplicat a Catalunya en una dècada. Vas haver d'enfrontar-te a la del juny, quan esperaves unes temperatures que et permetessin passar estones a l'aire lliure. I ara estàs bregant com pots amb la del juliol. I no: ningú no pot assegurar que no n'hi haurà una altra en ple agost o fins i tot al setembre. El temps definitivament és boig. Com tu, que ja no saps què fer per aconseguir dormir decentment encara que només sigui una maleïda nit. Doncs segons la BBC, hauries de provar el truc del mitjó amb arròs fred.

Aquesta mateixa nit. Obre el calaix dels teus mitjons i agafa'n que li tinguis poc afecte. Ara vés a la cuina, agafa el paquet d'arròs del rebost i aboca'l al mitjó fins a omplir-lo a les seves tres quartes parts. Necessites que sobri una mica de mitjó per poder fer-li un nus a la part superior. Un en condicions. En cas contrari, el teu llit acabarà sent un arrossar. Per acabar, fica-ho al congelador durant unes quantes hores. Quan vagis a dormir, emporta-te'l amb tu al llit. Veuràs quina experiència.

Manté el fred

Perquè, segons apunten des del mitjà britànic, "és sorprenent el temps que l'arròs reté el fred". Té aquest superpoder. Podràs deixar-lo a un costat del llit perquè comparteixi la seva frescor amb l'ambient o fins i tot pots abraçar-lo per assaborir una mica d'hivern. La qüestió és que funciona. Durant moltes hores. I a sobre és força econòmic. Sens dubte més que un ventilador o un aire condicionat, amb els quals a més no és gens bo quedar-se adormit. En qualsevol cas, l'arròs fred tampoc no fa miracles.

Altres trucs per evitar la calor

Per això des de la mateixa BBC recomanen sis accions més per agafar el son a l'estiu. En primer lloc, mantenir fresc el dormitori mitjançant mesures com abaixar les persianes durant el dia o no carregar dispositius electrònics. En segon lloc, no dormir nu. Sí, el teu instint natural t'ho demana, però “el millor és posar-se un pijama ample o una camisola”. El teu organisme aconsegueix regular millor la temperatura quan no està en contacte directe amb la temperatura ambiental.

En tercer lloc, dormir tot sol, perquè "quan les temperatures són insuportables, tenir un cos al costat és com ficar-se al llit amb un forn". El teu únic amor d'estiu ha de ser un mitjó ple d'arròs. En quart lloc, posar el matalàs a terra ja que l'aire fred tendeix a baixar. En cinquè lloc, dutxar-se amb aigua temperada o fresca abans de ficar-se al llit. I, per últim, vigilar què sopes: res d'alcohol, i aliments lleugers com les amanides o les carns magres.