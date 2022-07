Espanya necessita més vacunes per frenar la verola del mico. Així ho demanaran diverses comunitats, com Madrid o Catalunya, on hi ha més casos, en el Consell Interterritorial que se celebra aquest dimecres i en el qual un dels temes que s'abordaran serà la posada en comú entorn de la Monkeypox, com confirmen des del Ministeri de Sanitat. Una actualització que es produeix després de la declaració de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) d'una emergència sanitària internacional, el seu màxim nivell d'alerta, per l'actual brot, que suma ja més de 16.000 casos (cinc d'ells mortals) en 75 països, molts d'ells a Europa, on la malaltia no era endèmica. A Espanya, ja són més de 3.000.

Segons les dades de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAU), al nostre país s'han notificat un total de 3.125 casos confirmats. Són suficients les dosis de les quals disposa Espanya per frenar l'avanç de la malaltia? A finals de juny, Espanya rebia les primeres 5.300 dosis de la vacuna, adquirides per la Unió Europea en una compra conjunta de prop de 110.000 unitats. Des del departament que encapçala Carolina Darias, indiquen que la ministra ja ha anunciat que arribaran més, fins que sumin més d'11.000. Aquest mateix dilluns, la Comissió Europea (CE) aprovava l'extensió de la vacuna Imvanex que protegeix contra la verola del mico. La decisió es va produir l'endemà passat que l'OMS declarés la malaltia com una emergència sanitària mundial. Comunitats com Madrid porten setmanes pressionant al Ministeri per disposar de més unitats i poder administrar un major número de dosis preexposició - és a dir, abans del contacte directe amb un infectat- com ja han començat a fer mitjançant cita prèvia i valoració del perfil de risc abans de la seva administració. Està indicada, així ho va validar la Comissió de Salut Pública i així ho recorden des de Sanitat, per a grups determinats: en població d'alt risc: amb pràctica de sexe en grup amb desconeguts i múltiples parelles en l'últim any. Aquests són els nous símptomes de la verola del mico segons un recent estudi Treball coordinat A més, des del Ministeri indiquen que la declaració de l'alerta de l'OMS suposa una sèrie d'accions que aquest departament ja havia avançat i posat en marxa. A Espanya, des de l'inici del brot, ministeri i comunitats, ressalten, han treballat "de manera coordinada amb tots els actors clau per a garantir una resposta ràpida, oportuna i coordinada". De fet, les recomanacions proposades pel Comitè d'Emergències -de l'OMS- en les diferents àrees, van en línia amb les activitats que s'estan realitzant a Espanya, indiquen fonts d'aquest departament. Immediatament després que l'OMS declarés l'emergència sanitària internacional, la Comissió Europea aprovava l'ús de la vacuna Imvanex. La companyia danesa Bavarian Nordic ha rebut el vistiplau de Brussel·les per estendre l'ús de la seva vacuna contra la verola i incloure també la verola del mico, segons va informar l'empresa en un comunicat. L'aprovació arriba després del vistiplau de l'Agència Europea del Medicament (EMA), a través del Comitè de Medicaments per a Ús Humà a Europa (CHMP). Més vacunes A Espanya, són diverses les comunitats que han demanat disposar de més vacunes per al control de la malaltia. A Catalunya, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha instat el Govern que demani a la Unió Europa més dosis, encara que ha admès que Europa "tampoc ho té fàcil". La comunitat ja ha iniciat la vacunació preexposició als col·lectius prioritaris: homes que tenen sexe amb altres homes i que estan en programes de tractament amb Proxilaxis Pre Exposició (PrEP) o en programes de prevenció de persones que tenen el VIH. El Departament de Salut també ha explicat que vacunarà a persones que hagin estat exposades al virus i puguin tenir complicacions com a menors, dones embarassades i persones en tractament amb immunosupressores, així com a professionals sanitaris que hagi atès un cas sense la protecció adequada. Catalunya disposa de 1.643 vacunes de les 5.300 que ja estan a Espanya.