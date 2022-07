Les persones que pateixen Covid des de fa molt temps (anomenada covid persistent) experimenten un conjunt de símptomes més ampli del que es pensava en un primer moment, incloent-hi la pèrdua de cabell i la libido, segons ha descobert una nova investigació.

Un estudi publicat a la revista Nature Medicine ha descobert que els pacients amb un registre d'atenció primària d'infecció per SARS-CoV-2 van declarar 62 símptomes amb molta més freqüència 12 setmanes després de la infecció inicial que els que no s'havien contagiat amb el virus.

Investigadors de la Universitat de Birmingham (Regne Unit), juntament amb un equip de metges i investigadors de tota Anglaterra, van analitzar les històries clíniques electròniques anònimes de 2,4 milions de persones al Regne Unit. Les dades preses entre gener de 2020 i abril de 2021 comprenien 486.149 persones amb infecció prèvia, i 1,9 milions de persones sense indicis d'infecció per coronavirus després de l'acarament d'altres diagnòstics clínics.

Utilitzant només als pacients no hospitalitzats, l'equip d'investigadors va poder identificar tres categories de símptomes diferents reportats per les persones amb problemes de salut persistents després de la infecció.

Els patrons de símptomes tendien a agrupar-se en símptomes respiratoris, problemes de salut mental i cognitius, i després una gamma més àmplia de símptomes. Mentre que els símptomes més comuns inclouen anòsmia (pèrdua del sentit de l'olfacte), dificultat per respirar, dolor al pit i febre; uns altres inclouen amnèsia, apràxia (incapacitat per a realitzar moviments o ordres familiars), incontinència intestinal, al·lucinacions o inflor de les extremitats. Ara, després d'aquesta investigació s'hi poden incloure la pèrdua de cabell i la libido.

El doctor Shamil Haroon, professor clínic associat de salut pública en la Universitat de Birmingham i autor principal de l'estudi, destaca que "aquesta recerca confirma que els símptomes de la covid persistent són extremadament amplis i no poden ser totalment explicats per altres factors com els factors de risc de l'estil de vida o les condicions de salut cròniques". El doctor subratlla que "els resultats són un testimoniatge de les oportunitats que brinden aquests conjunts de dades de salut pública, i del poder del treball col·laboratiu per proporcionar proves molt necessàries entorn de les experiències de moltes persones que s'han vist afectades per símptomes persistents després de la infecció pel coronavirus".