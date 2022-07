Encara que no ho sembli, la pandèmia de COVID-19 continua sent una amenaçada per a la salut pública pels possibles pics de contagis que es donin en el futur i que puguin tornar a saturar els centres hospitalaris. Sobretot, en cas que arribi una nova variant que escapi a les vacunes, i sigui encara més greu que Òmicron (la qual és una versió atenuada de Delta).

Per aquesta raó, s'està analitzant l'èxit de la campanya de vacunació, i el Ministeri de Sanitat té clar que alguna cosa ha fallat perquè a regions espanyoles com Castella i Lleó, el 35% dels vacunats amb la pauta completa (dues dosis) no s'ha posat la tercera. Una cobertura inferior a l'esperada que pot complicar la situació de cara al proper hivern.

En aquest sentit, mentre que la pauta completa es va posar a 2,15 milions d'habitants a Castella i Lleó, d'aquesta totalitat, 600.000 no van passar pel seu centre de salut per rebre la tercera punxada. És cert que en cas d'haver passat recentment la malaltia cal esperar com a mínim 5 mesos per fer-ho, però tot i així són dades molt preocupants.