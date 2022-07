Cas «excepcional» de curació del VIH en una dona que fa 15 anys que no pren medicació

La pacient de Barcelona va saber que s'havia contagiat del virus d'immunodeficiència adquirida (VIH) quan va presentar un quadre molt greu. Va començar llavors el tractament típic amb antiretrovirals, però també amb un immunosupressor. Així va estar durant nou mesos, fins que va deixar per complet els medicaments. Des de llavors han passat més de 15 anys i el virus, encarapresent en el seu cos, està absolutament sota control, sense cap símptoma ni capacitat d'infectar a altres persones. La pacient de Barcelona pot canviar-ho tot.

Si s'identifica què és el que provoca que la pacient de Barcelona tingui el virus sota control durant tant de temps sense necessitat de prendre cap medicació, i els investigadors creuen haver-ho trobat en dos tipus de cèl·lules molt específiques, és possible que la seva situació pugui aplicar-se també a altres malalts de sida, obrint una nova etapa en la lluita contra el VIH. Una en la qual els antiretrovirals o qualsevol altra medicació cedeixen espai fins a tenir un paper residual, perquè els infectats podran fer vida normal sense ingerir cap fàrmac, com porta fent la pacient de Barcelona des de fa més d'una dècada i mitja.

El més rellevant, en termes de les seves conseqüències per a altres infectats pel VIH, és que l'equip del Clínic ha identificat el perquè. «La gran novetat del treball és que hem caracteritzat les cèl·lules que aconsegueixen el control del virus», assegura Climent. Són dos: les anomenades ‘natural killer’ (assassines nates), que formen part del sistema immune innat i formen part de l'avantguarda de la defensa contra diferents patògens, i els limfòcits T CD8+, el paper dels quals és clau enfront a virus i bacteris. La pacient de Barcelona té un percentatge molt alt de totes dues en el seu cos, que «podrien estar bloquejant el virus i serien capaços de destruir les cèl·lules infectades».

Els casos d'infectats que han aconseguit erradicar per complet el VIH són molt estranys. Només hi ha tres, però la pacient de Barcelona és diferent. Els tres casos anteriors van ser objecte de intervencions molt agressives i arriscades, que no són extrapolables a les 36,9 milions de persones que conviuen amb el VIH en el món, la majoria a l'Àfrica subsahariana. I el virus va desaparèixer totalment del seu organisme. En la pacient barcelonina, en canvi, no hi ha hagut cap intervenció i el VIH continua en el seu cos, però amb una presència cada vegada menor, sense patir les seves conseqüències ni poder transmetre-ho. La seva ha estat una curació «funcional», amb moltes més possibilitats d'aplicar a altres infectats.

«La curació funcional del VIH és un objectiu molt més realista a gran escala. Per això és tan important entendre els mecanismes subjacents», diu Ambrosioni. «Hem d'analitzar què li ha passat per a poder-ho replicar en altres persones. Fa falta molta recerca. L'objectiu és tremendament ambiciós», diu Climent. L'equip del Clínic es prepara ara per a treballar en dos àmbits diferents. Sobretot, estudiar la genètica de la dona, explorant vies per a «augmentar l'activitat de les cèl·lules implicades en la seva resposta innata contra el virus». Però també analitzaran si el tractament amb l’immunodepressor que va rebre al costat dels antiretrovirals «ha pogut tenir algun rol» en la seva curació.

De moment, Mont-real acollirà en els pròxims dies la Conferència Internacional sobre Sida i una de les presentacions se centrarà en la pacient de Barcelona.