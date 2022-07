Descobreixen que el cervell es desperta per estrès més de 100 vegades durant la nit

El neurotransmissor noradrenalina fa que el cervell es desperti més de 100 vegades per nit, segons una nova investigació de la Universitat de Copenhaguen (Dinamarca), que apunta que això «és perfectament normal i fins i tot pot indicar que s’ha dormit bé». «La majoria de la gent creu que una bona nit de son ha de ser ininterrompuda. Potser penses que el son és un estat constant en què hi ets i després et despertes. Però el son és molt més del que sembla», explica Celia Kjaerby, una de les autores de l’estudi, que s’ha publicat a la revista científica Nature Neuroscience.

Encara que tècnicament la noradrenalina fa que el cervell es desperti més de 100 vegades per nit, no s’ha de considerar un despertar. «Neurològicament, sí que et despertes, perquè la teva activitat cerebral durant aquests moments brevíssims és la mateixa que quan estàs despert. Però el moment és tan breu que la persona que dorm no se n’adona», detalla Mie Andersen, coautora d’aquest estudi.

Tot i que els investigadors han estudiat ratolins, les seves troballes es poden traslladar amb tota probabilitat als humans, perquè s’han centrat en mecanismes biològics bàsics, és a dir, mecanismes que comparteixen tots els mamífers. El professor Maiken Nedergaard, que ha dirigit l’estudi, considera que la nova troballa és una peça important del trencaclosques per entendre el que passa al cervell quan dormim.

«Hem trobat l’essència de la part del son que ens fa despertar descansats i que ens permet recordar el que hem après el dia anterior. Hem descobert que la part refrescant del son està impulsada per ones de noradrenalina. Els despertars molt curts són creats per ones de norepinefrina, que també són molt importants per a la memòria. Es podria dir que els breus despertars resetegen el cervell perquè estigui preparat per emmagatzemar la memòria quan es torni a dormir», esgrimeix l’investigador.

Investigacions anteriors han suggerit que la noradrenalina, que està associada a l’estrès, està inactiva durant el son. Per això, els investigadors es van sorprendre en comprovar com és d’activa realment la noradrenalina durant el son.

Aquest nou estudi demostra que, quan dormim, el nivell de noradrenalina al cos augmenta i disminueix constantment seguint un patró ondulatori. Els nivells alts de noradrenalina signifiquen que el cervell està breument despert, mentre que els nivells baixos de noradrenalina signifiquen que està adormit. És a dir, els nivells de noradrenalina i el grau de «despertar» estan connectats i canvien constantment.

No ens hem de preocupar

«D’un topall a un altre passen aproximadament 30 segons, cosa que significa que els teus nivells de noradrenalina canvien constantment. Al mateix temps, vam poder constatar que com més profunda és la vall, és a dir, com millor es dorm, més alt és el següent topall i més gran és el grau de despertar», afirma Mie Andersen.

«Això demostra que potser no ens hem de preocupar si ens despertem a la nit. Per descomptat, no és bo estar sense dormir durant períodes prolongats, però el nostre estudi suggereix que els despertars de curta durada són una part natural de les fases del son relacionades amb la memòria. Fins i tot pot significar que s’ha dormit molt bé», afegeix Kjaerby.

És ben sabut que el son és bo per a nosaltres, en diversos sentits. Elimina els productes de rebuig, prevé l’Alzheimer i millora la nostra memòria. Aquest darrer aspecte també va ser objecte d’aquest estudi, i els resultats suggereixen que els ratolins amb més valls profundes de noradrenalina eren també els que tenien millor memòria.