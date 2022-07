Obren un web per informar sobre l’artritis reumatoide i fomentar la decisió del pacient

El Departament de Salut ha activat el web Decisions Compartides en Artritis Reumatoide per oferir informació «senzilla, pràctica i rigorosa» sobre aquesta malaltia i quines opcions de tractament, farmacològiques i no farmacològiques, contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen. Els processos de participació en la presa de decisions fan que els pacients siguin més autònoms, responsables i coneixedors del que els passa i augmentin l’adherència al tractament. L’artritis reumatoide és una malaltia inflamatòria crònica amb afectació principalment articular, tot i que pot comprometre altres òrgans. Es manifesta com a dolor i inflamació en les articulacions i rigidesa matutina. La salut emocional i l’esfera social de vegades també es poden veure afectades i és necessària una atenció multidisciplinària per garantir que els afectats disposin d’una bona qualitat de vida.

Els continguts del web els ha elaborat un equip multidisciplinari format per professionals de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’Hospital de Sant Pau i Santa Creu, l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Associació REU+, la Divisió de l’Ús Racional del Medicament, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’AQuAS.