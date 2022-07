La verola del mico, declarada com alerta màxima per part de l'OMS fa una setmana, ha desencadenat una ronda d'estigmatitzacions sobre com es contagia. Els professionals apunten que el contagi es produeix a través del contacte pròxim amb pell infectada, fluids corporals o gotes respiratòries d'una persona infectada amb qui es mantenen relacions sexuals. I, la gran majoria de contagiats són homes, per la qual cosa s'ha creat la creença popular que els homes homosexuals són els més propensos –i alguns pensen que els únics– a contagiar-se. Però no és així. Un usuari de Twitter, Mei Rito, ha explicat com s'ha contagiat en un fil del seu compte: «Ahir em van diagnosticar la verola del mico. No, no he participat en cap festa sexual com diu l'OMS, ni m'he fet un tatuatge... Flipareu quan sapigueu com l'he agafat».

El patinet Quin va ser el motiu? L'empunyadura d'un patinet elèctric de segona mà. Mei Rito va contactar amb un altre noi a través d'una 'app' per comprar objectes de segona mà i, després d'acordar la venda, va provar el patinet 15 minuts per veure si cobria les seves necessitats. Així doncs, passats els 15 minuts van fer l'intercanvi i es van acomiadar. El que no s'esperava Mei Rito era que aquest trajecte de pocs minuts li provoqués el contagi de la verola del mico. «Una setmana després començo a tenir febre i dolor muscular», al principi la primera suposició va ser la covid, si bé es va fer tres PCR i va donar negatiu, però en cap moment es pensava que fos la verola del mico. Així doncs, quan va tornar a agafar el patinet, va veure que la pressió de les rodes havia baixat, per la qual cosa va escriure al venedor per preguntar-li en quina freqüència les havia d'omplir. Però la trucada li va resoldre el dubte d'on li venia el malestar que tenia: al venedor li havien diagnosticat la verola del mico feia uns dies. «Pot ser que m'hagi contagiat en un contacte de 15 minuts en què només ens hem saludat encaixant la mà?», va ser la primera hipòtesi del noi. Però després de contactar amb un amic seu metge, aquest li va apuntar que podria haver-se contagiat a través de les nafres a la cara i les mans, fet que el venedor li va confirmar que tenia fins i tot abans de ser diagnosticat. Clar com l'aigua. El venedor havia utilitzat el patinet prèviament, amb les nafres a les mans contagioses i, tot seguit, Mei Rito va agafar el patinet per provar-lo. D'aquí el contagi. «Encara estic al·lucinant amb tota aquesta història rocambolesca», afirma el noi. Seguit d'una recomanació d'estar atents i prendre mesures de precaució. «No es tracta d'una malaltia de gais com diu l'OMS», comenta, ja que hi ha infinitat de possibles contagis tan estranys i impensables com el seu. «I recicleu aquests gels desinfectants tan populars, poden ser clau per a la vostra salut», acaba dient Mei Rito.