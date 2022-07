L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha informat que s'han notificat a la capital catalana 1.040 casos sospitosos de verola del mico en dos mesos –entre el 19 de maig i el 24 de juliol- i que se n'han confirmat 747. En aquests moments, hi ha 246 casos sospitosos més en investigació, segons l'ASPB, que demana «extremar les precaucions» aquest estiu per prevenir la verola del mico. Gairebé tots els casos confirmats han presentat febre, cansament, inflamació dels ganglis limfàtics, i erupcions cutànies localitzades amb freqüència a la zona genital i/o perianal. La majoria dels afectats són homes, d'entre 20 i 88 anys, amb una edat mitjana de 38 anys. En el 98% dels casos el mecanisme de transmissió ha estat el contacte sexual.

L'Agència de Salut Pública de Barcelona recorda que per reduir la transmissió cal que les persones amb símptomes compatibles i aquelles que hagin tingut contacte amb persones amb diagnòstic confirmat s'aïllin i es posin en contacte amb el seu metge o metgessa. Entre les mesures per interrompre la transmissió destaquen evitar el contacte estret amb persones amb simptomatologia compatible amb la malaltia, especialment les relacions sexuals, reduir el nombre de parelles sexuals i no compartir objectes com tovalloles.

En la majoria dels casos de verola del mico els símptomes són lleus i al cap d'entre dues o quatre setmanes les persones diagnosticades es recuperen sense necessitat de cap tractament. Els símptomes se solen presentar entre els dies 5 i 21 des de l'exposició al virus. Pel que fa al tractament es poden fer servir tractaments de suport en funció dels símptomes que apareixen. El Departament de Salut va iniciar la campanya de vacunació de la verola del mico el passat 21 de juliol a tres centre amb cita prèvia: BCN Checkpoint, l'Hospital Clínic de Barcelona i la Unitat d'ITS Drassanes-Vall Hebron.

La vacuna està dirigida a persones que tenen un alt risc de contraure la malaltia, és a dir, aquelles que mantenen pràctiques sexuals d'alt risc incloses en programes de profilaxis preexposició al VIH o amb infecció per VIH, així com els contactes estrets de casos confirmats amb més risc de tenir malaltia greu (infants, persones embarassades i persones immunodeprimides).