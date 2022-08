El Banc de Llet Materna ha atès 4.300 nadons des de la seva creació, l’any 2011

El Banc de Llet Materna de Catalunya, creat el 2011, ha atès fins ara 4.300 nadons. El banc ha comptat amb l’aportació de més de 5.000 mares donants, gràcies a les quals s’ha subministrat llet a 19 hospitals i clíniques de Catalunya, amb uns 10.000 litres administrats. Són dades de Salut ha publicat amb motiu de la Setmana Mundial de la Llet Materna, entre l’1 i el 7 d’agost. Salut vol sensibilitzar sobre la importància de la lactància materna, que aporta molts beneficis als nounats, sobretot els nascuts de forma prematura. Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2021, la prevalença de la lactància materna se situa al voltant del 82% a principis de l’any i gairebé és del 64% als 6 mesos.

La llet materna té efectes positius en el desenvolupament físic dels nadons, com en el funcionament del sistema intestinal; redueix els dies d’hospitalització i la taxa de reingrés després d’una primera alta, entre d’altres beneficis que aporta.

El Banc de Llet Materna de Catalunya té com a objectiu garantir l’alimentació amb llet de donant a tots els nadons prematurs que la necessitin. El banc recull llet de les mares donants, la processa i la subministra a les unitats de neonatologia dels hospitals, sota prescripció mèdica.

El perfil de la donant és una mare d’entre 31 i 39 anys; que s’inicia a donar quan el seu nadó té entre dos i tres mesos; que està donant d’un a sis mesos i aporta una quantitat aproximada de 4.250 ml. La mare que dona llet només pot fer-ho durant un breu període de temps, uns quatre mesos, motiu pel qual es necessiten contínuament noves donants.

Aportació d’elements bàsics

I és que la llet materna és font de vida per als nadons, però no tots en poden gaudir. En el cas de bebès prematurs, amb menys capacitat de succió i amb mares a qui encara no els ha pujat la llet, aquesta opció té una alternativa que passa per rebre llet de dones donants, que els aportarà els elements bàsics que la seva pròpia mare no els pot oferir de manera natural i en la majoria dels casos temporalment.

La llet humana té un gran impacte en el nadó, i si és de la pròpia mare és millor, donat que se sincronitza a les necessitats de cada nen. «En el cas dels prematurs, tenen unes necessitats nutricionals i immunològiques que els permeten evitar malalties que els són pròpies per la immaduresa dels seus òrgans», diu Gemma Ginovart, cap de la secció de neonatologia de l’hospital Germans Trias i Pujol.