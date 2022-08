La farmacèutica gironina Hipra, que desenvolupa una vacuna contra la covid, veu com "un pas endavant" la firma d'un contracte d'adquisició per part de catorze membres de la Unió Europea que poden sol·licitar fins a 250 milions de dosis.

Els estudis realitzats fins al moment mostren que la vacuna d'Hipra és especialment eficaç quan s'utilitza com a dosi de reforç en pacients prèviament immunitzats amb altres fórmules. Segons va explicar fa uns dies Carmen Cámara, de la Societat Espanyola d'Immunologia, això es deu al fet que "en canviar de tipus de vacunes estem estimulant un altre tipus de cèl·lules immunes i així també aconseguim generar una producció d'anticossos neutralitzadors més potent i duradora".

Una altra dels avantatges de la vacuna d'Hipra és que es pot emmagatzemar a temperatura de nevera (i no requereix cadena d'ultrafred, com en el cas de Pfizer i Moderna). A més, segons afirmen des de la farmacèutica, el cost de les dosis seria inferior al de les primeres vacunes contra la covid-19. "No podem donar xifres exactes perquè es tracta d'informació confidencial. Així i tot, podem dir que el preu de la nostra vacuna és molt més econòmic que les vacunes d'ARN [Pfizer i Moderna, el preu estimat de la qual se situa entre els 15 i els 20 euros, segons la informació que ha transcendit fins al moment]", va explicar Torroella.

En ple tsunami d'òmicron, la companyia garantia que la seva protecció era millor que la de Pfizer contra aquesta variant.

A l'espera del que definitivament digui la EMA, que va començar a avaluar-la el 29 març, Hipra assegura que les dades estan demostrant en la major part dels casos una superioritat de l'eficàcia enfront de totes les variants -fins i tot BA.2 i BA4/BA.5, les que circulen actualment per Europa-, amb l'avantatge que la seva pot adaptar-se a qualsevol que sorgeixi en 4-5 mesos.