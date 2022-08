Després del comunicat de dos morts a Espanya per verola del mico, el Ministeri de Sanitat ha actualitzat el protocol d'actuació per a la detecció precoç i el maneig de casos. En concret, s'ha afegit un apartat on es defineix què és un quadre clínic greu, i com s'extreuen i s'envien les mostres.

El contacte en les relacions sexuals és la ruta que transmet la verola del mico En aquest document, es confirma que en cas que es tracti d'un quadre clínic greu, es recomana enviar mostres al Centre Nacional de Microbiologia (ISCIII) per procedir a un estudi microbiològic complet del cas i la seqüenciació del genoma viral. Entre els símptomes o patologies que poden portar a pensar en aquest empitjorament de la malaltia: manifestació neurològica (recollir líquid cefaloraquidi), pneumònia (obtenir mostres respiratòries) o lesió faríngia (una mostra de la lesió). L'Agència de Salut Pública de Barcelona confirma 747 casos de verola del mico en dos mesos També és obligatori notificar de manera urgent als serveis de salut pública els casos d'especial gravetat: "pneumònia, encefalitis o meningoencefalitis, lesions faríngies que impedeixin la deglució de líquids i/o presentin compromís total o parcial de la via aèria o altres complicacions que segons el parer clínic revesteixen especial gravetat".