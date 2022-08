Investigadors completen el mapa genòmic de la leucèmia linfàtica crònica

Un equip internacional d’investigadors, amb participació de científics espanyols, ha completat el mapa dels canvis genètics en la leucèmia limfàtica crònica (LLC), la més freqüent al món occidental. Aquesta eina proporcionarà una millor comprensió de la malaltia i pot conduir a pronòstics més precisos per als pacients, diagnòstics millorats i desenvolupament de nous tractaments.

L’estudi ha analitzat el genoma de més de 1.000 pacients i ha estat coordinat per investigadors de l’IDIBAPS-Hospital Clínic, la Universitat de Barcelona, la Universitat d’Oviedo, el Centre de Recerca Biomèdica a la Xarxa de Càncer (Ciberonc), el Dana-Farber Cancer Institute, el Broad Institute del MIT i la Universitat de Harvard (Estats Units), i la Universitat d’Ulm (Alemanya).

La leucèmia limfàtica crònica (LLC) és un tipus de càncer de la sang i és el tipus de leucèmia més freqüent al món occidental, amb una incidència al voltant dels 5 casos per cada 100.000 habitants i any. Es caracteritza per un augment en el nombre de limfòcits B, un tipus de glòbul blanc, que es pot detectar de forma accidental en una analítica rutinària. En alguns casos, pot tenir un creixement lent i de bon pronòstic, mentre que en altres pot ser ràpid i agressiu.

El coneixement de les alteracions moleculars que provoquen aquesta evolució tan diferent podria permetre conèixer el pronòstic de manera precoç.