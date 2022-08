Funcionaris de salut han identificat el virus que causa la poliomielitis a les aigües residuals de la ciutat de Nova York, cosa que suggereix la transmissió local del virus, han dit divendres les autoritats estatals, i han instat els novaiorquesos no vacunats a vacunar-se. «La pòlio pot provocar paràlisi i fins i tot la mort. Instem els novaiorquesos no vacunats que es vacunin ara».

La identificació es produeix setmanes després que es fes públic un cas de pòlio en un adult el 21 de juliol al comtat de Rockland, cosa que marca el primer cas confirmat del país en gairebé 10 anys. A principis d'aquest mes, els funcionaris de salut van dir que el virus es va trobar a les aigües residuals al suburbi de la ciutat de Nova York un mes abans que els funcionaris de salut anunciessin el cas del comtat de Rockland.

Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels EUA van dir en aquell moment que encara no era clar si el virus s'estava propagant activament a Nova York o en altres parts dels Estats Units. No hi ha cura per a la poliomielitis, que pot causar paràlisi irreversible en alguns casos, però que es pot prevenir amb una vacuna disponible el 1955.

Els funcionaris de Nova York han dit que estan obrint clíniques de vacunes per ajudar els residents no vacunats a vacunar-se. La vacuna contra la poliomielitis inactivada (IPV) és l'única vacuna contra la poliomielitis que s'administra als Estats Units des de l'any 2000, segons la CDC. S'administra mitjançant una injecció a la cama o al braç, segons l'edat del pacient.

La poliomielitis sovint és asimptomàtica i les persones poden transmetre el virus fins i tot quan no semblen malaltes. Però pot produir símptomes lleus semblants als de la grip que poden trigar fins a 30 dies a aparèixer, han dit les autoritats. Pot aparèixer a qualsevol edat, però la majoria dels afectats són nens de 3 anys o menys.