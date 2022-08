L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) reformarà l'edifici del Parc Hospitalari Martí i Julià que es coneix com a 'casa del director' de l'antic hospital psiquiàtric de Salt (Gironès). L'edifici, ubicat a l'entrada principal del complex, es destinarà a la base SEM de l'hospital Santa Caterina i a espai de descans dels professionals durant les guàrdies laborals. D'aquesta manera, les actuals dependències de l'hospital destinades a aquests usos quedaran alliberades per fer-hi activitat assistencial, donant així una resposta més adequada al creixement del centre. Les obres, adjudicades a l'empresa Bosch Pascual SA per un import de 710.636,47 euros començaran a principis de setembre i la previsió és estiguin enllestides la primavera vinent.

El Trueta estrena vint noves butaques gràcies a Oncotrail Es tracta d'una reforma estructural i funcional global, durant la qual intervindran en els fonaments, les cobertes, paviments i obertures. La intervenció exterior també se centrarà en l'accessibilitat a l'edifici i connexió dels serveis amb l'àrea d'urgències de l'hospital, la porta d'entrada al parc i amb les xarxes de serveis públics. Un cop consolidada l'estructura exterior, que conservarà la seva fisonomia actual, es farà la reforma interior de l'espai per adequar l'edifici a la nova funció. Sobre una superfície de 152,40 metres quadrats per planta, la casa del director s'estructura en dos nivells connectats per una escala, que es conservarà reformada. La planta baixa disposarà de tres habitacions, menjador, lavabos i zones per a magatzem i instal·lacions. El primer pis, s'adequarà amb vuit habitacions més, sala d'estar i banys. Cada planta tindrà un espai comú que donarà accés a totes les habitacions i als serveis. «La política energètica espanyola està inspirant la resposta europea» Segons informen en un comunicat, la instal·lació de climatització es farà d'acord amb el funcionament de cada sala per oferir el màxim confort tèrmic però amb criteris d'estalvi energètic per a la producció de fred i calor, aconseguint un ús racional de l'energia necessària. Una part d'aquest consum procedirà de fonts d'energia renovable. També utilitzaran elements constructius amb característiques acústiques adequades per reduir la transmissió del soroll. Les obres no afectaran l'accés al parc hospitalari ni a la via pública. S'inicia un procés participatiu per definir com han de ser les Urgències del nou Trueta La 'casa del director' de l'antic hospital psiquiàtric L'edifici de la 'casa del director' data del 1905 i es troba en desús des del 1975, any en què es va construir a l'antic psiquiàtric el nou pavelló d'admissions, actual edifici Els Til·lers. De fet, va fer les seves funcions fins a mitjans dels anys 70. La segona planta es destinava a l'habitatge i l'últim director que el va fer servir com a tal els dies que s'hi quedava (només visitava dos o tres dies a la setmana) va ser el doctor Josep Maria Pigem Serra, director del centre del 1957 fins al 1974. A la resta de l'edifici hi havia despatxos i consultes. S'hi feien les admissions dels ingressos i s'hi atenien les urgències i la consulta mèdica ambulatòria psiquiàtrica. A l'any 1975 residien al psiquiàtric 741 interns. Des de l'any 2004 no es fan ingressos de llarga estada al parc hospitalari.