Reduir l’angoixa, objectiu principal del diagnòstic ràpid del càncer de mama

Quan una pacient té sospites de patir un càncer de mama experimenta una angoixa i incertesa que només pot reduir-se amb un diagnòstic ràpid i l’inici d’un tractament el més aviat possible, una contrarellotge emocional que pot superar-se en prop de només 30 dies gràcies a l’anomenat «diagnòstic ràpid» que realitzen hospitals com el de Vall d’Hebron de Barcelona.

Des del seu inici el 2005, més de 12.000 dones amb sospita de càncer s’han beneficiat del circuit de diagnòstic ràpid de càncer de mama de l’hospital barceloní, que permet iniciar el tractament amb quimioteràpia o realitzar l’operació necessària abans d’un mes des de la primera visita.

«Aquesta reducció dels temps genera una disminució de l’ansietat. La incertesa quan estàs davant un procés de càncer és un dels temes que més angoixa genera», explica des del seu despatx Ana Rodríguez-Arana, cap de radiologia de la dona de l’hospital Vall d’Hebron.

«El fet de tenir un circuit en el que en el primer dia la pacient surt ja atesa per diversos especialistes i amb una proposta de diagnòstic basada en una avaluació integral fa que digui: tinc un càncer, sí, però els especialistes em tractaran i d’aquí q un mes almenys ja tindré solucionada la primera part de la meva malaltia», explica.

Aquesta avaluació «multimodal» inclou ginecòleg i radiòleg, així com oncòlegs, cirurgians plàstics, si és el cas, i també el suport psicològic, va destacar. Dels 12.000 casos sospitosos que han passat per aquest circuit, un 44% han tingut un diagnòstic de càncer.

La mitjana de temps des de l’inici del programa de diagnòstic ràpid és, des de la derivació del primer metge, de 9,6 dies, i des de la primera visita a l’hospital a l’inici del tractament, de 27,9 dies.

L’any 2021, Vall d’Hebron va realitzar al seu hospital universitari més de 550 cirurgies per càncer de mama (i 36 cirurgies profilàctiques més per alt risc de desenvolupar càncer de mama), de les quals un 74% van ser cirurgies conservadores de la mama i un 26% mastectomies.

Entre d’altres pacients que ja han passat per aquest procés hi ha la Marta, de 33 anys, que fa un any i mig va ser diagnosticada de càncer de mama durant un control anual i va acudir a Vall d’Hebron. «Em van donar cita molt ràpid, no va passar ni una setmana, vam fer la visita i les proves i en menys d’un mes ja m’havien operat», explica.

Demanar ajuda

«M’he sentit molt recolzada per l’hospital i els professionals. Quan et diagnostiquen un càncer et pots sentir com davant d’un abisme i és molt important que tot vagi ràpid perquè en una malaltia així saps que el temps corre en contra teva», afegeix. La pacient anima totes les dones a no deixar passar cap control o revisió anual i a demanar ajuda «sense tenir cap por».

Ingrid Faura, infermera gestora dels casos del circuit de diagnòstic ràpid de Vall d’Hebron, explica que afortunadament cada vegada els pacients són més conscients i s’autoexploren i palpen més i acudeixen sense retard al CAP o ginecòleg si veuen «alguna cosa estranya». «Va baixar una mica el ritme durant la covid, però ara ja s’està recuperant el ritme», afegeix. Faura calcula que cada dia avaluen entre 4 i 8 casos sospitosos de càncer de mama al circuit de diagnòstic ràpid.

Per la seva banda, el ginecòleg Martín Espinosa Bravo, cap de la unitat de patologia mamària del mateix hospital, recorda que més enllà del circuit de diagnòstic ràpid, Salut té el programa de detecció precoç per a dones asimptomàtiques d’entre 50 i 70 anys, a les quals se’ls fa una mamografia cada dos anys. «Permet detectar de forma precoç petits tumors i prevenir així càncers més agressius», apunta.