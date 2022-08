Una tercera part dels càncers estan relacionats amb el tabac

Un nou estudi dirigit per investigadors de la Societat Americana del Càncer ha demostrat que gairebé 123.000 morts per càncer, o prop del 30% de totes les morts per tumors, van produir-se per fumar cigarrets als Estats Units el 2019, la qual cosa va portar a més de dos milions d'anys-persona de vida perduts i gairebé 21 mil milions de dòlars en guanys anuals perduts.

Aquestes pèrdues van ser desproporcionadament més altes en els estats amb polítiques de control del tabac més febles en el sud i el mitjà oest segons aquesta recerca, publicada en la revista científica International Journal of Cancer.

«El nostre estudi proporciona una prova més que el tabaquisme continua sent una de les principals causes de mort relacionada amb el càncer i té un enorme impacte en l'economia. Hem de continuar ajudant les persones a deixar de consumir tabac, evitar que ningú comenci a fer-ho i treballar amb els funcionaris electes de tots els nivells de govern per a una aplicació àmplia i equitativa de les intervencions de control del tabac d'eficàcia provada», va comentar el doctor Farhad Islami, director científic principal de la recerca sobre la disparitat del càncer en la Societat Americana del Càncer i autor principal de l'estudi.

Els autors d’aquesta recerca van estimar les proporcions i el número de morts per càncer atribuïbles al tabaquisme i els anys-persona de vida perduts associats, i també la pèrdua d'ingressos entre els individus de 25 a 79 anys, el 2019 als EUA a nivell nacional i per estat. Com les morts per càncer atribuïbles al tabaquisme son més comuns en individus amb un estatus socioeconòmic més baix, van utilitzar dades específiques d'educació per a cada estat per a mostrar les variacions en l'estat d'ocupació, els salaris i la mortalitat atribuïble al tabaquisme per estat us socioeconòmic.

Els càncers que estan associats al tabaquisme que es van avaluar en aquest estudi incloïen els de cavitat oral, faringe, esòfag, estómac, colorectal, fetge i conducte biliar intrahepàtic, pàncrees, laringe, pulmó i bronquis, coll uterí, ronyó i pelvis renal, bufeta urinària i leucèmia mieloide aguda.