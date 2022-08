Durant les vacances desconnectem de la feina i de les preocupacions del dia a dia. Amb aquesta desconnexió també deixem una mica de costat la vida sana i la dieta, entre gelats, tapes i còctels típics de l'època estival.

Amb la tornada a la feina, també torna la preocupació per seguir una alimentació més sana, així com assolir un benestar físic. Seguir una rutina física i alimentària és fonamental per perdre els quilos de més i mantenir-nos sans.

Amb l'objectiu marcat, només ens falta saber com hem d'aconseguir millorar la nostra dieta per sentir-nos més bé físicament. Què és el millor que puc menjar? Amb quines quantitats i freqüències puc menjar cada aliment? Amb aquest pla d'alimentació on figuren els aliments que es poden menjar cada dia, els que cal consumir sovint i aquells que cal moderar o directament eliminar del nostre menú, obtenir l'objectiu no serà gaire complicat.

Consum diari

Fruites i verdures . Són indispensables en qualsevol dieta

. Són indispensables en qualsevol dieta Llegums . Els cigrons, pèsols, llenties o mongetes són una gran font de proteïna vegetal

. Els cigrons, pèsols, llenties o mongetes són una gran font de proteïna vegetal Alvocat, olives, oli d'oliva verge i fruits secs. Aporten els greixos necessaris sense calories de més

Consum freqüent

Cereals . Pasta, arròs, pa, blat de moro, quinoa o altres cereals es poden consumir sovint, sempre millor en la seva variant integral

. Pasta, arròs, pa, blat de moro, quinoa o altres cereals es poden consumir sovint, sempre millor en la seva variant integral Peix . Aporten greixos i omega 3. L'ideal és consumir salmó salvatge, sardines, anxoves, truita i lluç, cuits al forn o a la planxa

. Aporten greixos i omega 3. L'ideal és consumir salmó salvatge, sardines, anxoves, truita i lluç, cuits al forn o a la planxa Pollastre . Una font de proteïnes amb poc greix. Sempre millor de granja i ecològic

. Una font de proteïnes amb poc greix. Sempre millor de granja i ecològic Derivats de la soia. El tofu, tempeh, seità o begudes vegetals són una bona opció per aportar proteïnes sense consumir animals

Consum moderat

Carn vermella . La vedella és un dels aliments que s'han de menjar amb moderació

. La vedella és un dels aliments que s'han de menjar amb moderació Cereals blancs. Sempre millor consumir pa o pasta integral i deixar per ocasions especials la seva versió blanca

Consum limitat