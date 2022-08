Les xarxes socials s'han convertit en una eina imprescindible en les nostres vides. Segons les últimes dades proporcionades pel IAB Spain, el 93% dels joves espanyols de 12 a 24 anys té perfil a TikTok, Instagram o Twitter.

Però una de les dades més preocupants és que el 95% dels menors de 10 a 15 anys ha utilitzat l'ordinador o la tauleta en els últims mesos. I el 70% d'ells, ja disposa d'un dispositiu mòbil.

Amb l'ús massiu de les xarxes socials, i, sobretot, en nens i adolescents, ha propiciat l'aparició d'un nou trastorn: dismòrfia de la selfie.

El trastorn dismòrfic corporal (TCD), que s'agreuja amb l'ús de filtres que es fan servir, per exemple, en aplicacions com Instagram o TikTok, és l'obsessió excessiva i desproporcionada per l'aparença física.

Segons explica un estudi de la Universitat Catòlica de Xile, “aquests pacients sovint consulten a dermatòlegs i cirurgians plàstics, amb la idea de millorar els seus defectes físics”.

"Els defectes que són objecte de preocupació són diferents, depenent del país i cultura; això, perquè els factors socioculturals juguen un rol important en el desenvolupament del TDC. Els mitjans de comunicació promouen l'ideal de cos perfecte i la satisfacció per la imatge corporal, la qual cosa s'ha transformat en un objectiu en la societat actual; això en conjunt pot desencadenar que aquesta preocupació es converteixi en patològica quan aconsegueix límits irracionals".

Mireia Cabero Jounou, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), assenyala que “les xarxes socials, juntament amb la publicitat, són els mitjans que més afavoreixen l'exposició pública de cossos i la categorització d'aquests. I funciona bé aquesta categorització perquè d'alguna manera hem estat els seus consumidors passius i l'hem arribat a normalitzar”.

I la cerca de la perfecció, propiciada per aquests filtres molt populars a les xarxes socials i que ofereix una imatge irreal, ha provocat un augment de consultes per a realitzar-se retocs estètics.

“Existeix diferència en la part del cos afectada en els diferents sexes, sent, en dones, els pits, les cuixes i les cames, zones de major preocupació. En canvi, en homes predominen els genitals, la massa muscular i el pèl”, ressalta la recerca.

Per això, Cabero puntualitza que les fotografies a les xarxes socials no són un reflex de nosaltres mateixos. "Són les nostres millors fotos en els nostres millors moments i millors posicions, la qual cosa fa que prenguem una dimensió diferent dels nostres cossos".

Dismòrfia de la selfie: Símptomes i tractament

Inseguretat.

Baixa autoestima.

Comparació amb els altres.

Mirar-se compulsivament al mirall.

Ús excessiu de maquillatge.

Neteja personal desmesurada.

I, com ja s'ha comentat, els adolescents són els més vulnerables a aquest nou trastorn. Tal com explica Montserrat Lacalle Sisteré, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, “en aquesta etapa és bàsica la comparació amb uns altres”.

Aprendre a acceptar-se és vital, i les xarxes socials en aquest sentit, només porten insatisfacció

“Cerques grups d'iguals, cerques el teu lloc. Els referents externs són molt importants. Si en aquesta cerca tens referents que no són reals, estem perduts: et compares amb una cosa que no existeix i el teu nivell d'exigència és tremend”.

I la dismòrfia de la selfie pot empitjorar, encara més, els casos de TDC. "Ens mostren com un ideal alguna cosa que no és perfecte i que no és la realitat. No m'estic comparant amb la model de cos perfecte, sinó amb un muntatge de Photoshop".

No obstant això, el trastorn dismòrfic corporal necessita l'ajuda d'un professional, amb el qual es pot treballar l'acceptació d'un mateix. La intervenció d'un psicòleg és clau per a guanyar autoestima i autopercepció.