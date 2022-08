Els casos confirmats de verola del mico a Catalunya pugen a 1.825, dels 2.597 sospitosos o probables. La majoria dels confirmats són homes entre els 20 i els 60 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el 16 d'agost. Des que va començar la vacunació, el 21 de juliol, fins a aquest dijous, s'han administrat 1.518 dosis del total de 1.643 dosis de la primera entrega del Ministeri de Sanitat a Catalunya. Les no administrades es reserven majoritàriament per vacunació postexposició. D'altra banda, hi ha 2.146 dosis més d'una segona entrega de la setmana passada que encara no s'han administrat.

En aquest cas, la vacunació començarà en breu, un cop s'hagin actualitzat els criteris de priorització tenint en compte l'avaluació que està fent l'Agència Europea del Medicament (EMA) de vies d'administració alternatives, segons informa Salut en un comunicat. En total, Catalunya té assignades 3.789 vacunes contra la verola del mico, que és la suma de la primera i la segona entrega fetes fins ara. La vacunació es fa sempre amb cita prèvia. Gairebé tots els casos registrats de verola del mico han presentat febre, fatiga, inflamació dels ganglis i erupcions a la pell. Fins al moment, les complicacions greus que s’han descrit són la proctitis (una inflamació del recte que pot causar diarrea) i afectacions oculars, que en ocasions han requerit hospitalització però que ja estan donats d'alta. Segons ha informat el departament de Salut, la majoria de lesions provocades per la malaltia s’han localitzat en les àrees genital, perioral i perianal, i en la major part dels casos també s'ha presentat en altres localitzacions. El mecanisme de transmissió més probable ha estat el contacte durant les relacions sexuals majoritàriament i sovint en el context d’esdeveniments festius multitudinaris. Des de Secretaria de Salut Pública així com des de la Direcció General de Comunicació i Estratègia del Departament de Salut estan treballant conjuntament amb diverses entitats comunitàries d’una manera constant i fluïda, amb una actitud d’escolta activa per conèixer les diferents inquietuds que puguin tenir amb la verola del mico (MPX), recollir-les i així poder-li donar una resposta conjunta a nivell comunicatiu, de prevenció i de sensibilització.