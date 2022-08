El maltractament psicològic és una forma d’agressió on una persona exerceix un poder sobre una altra, amb comportaments físics o verbals de manera reiterada que atempten contra l’estabilitat emocional. La víctima pateix intimidació, culpa i baixa autoestima, sense aconseguir sortir de la situació on se sent presonera.

Aquest tipus de maltractament sovint es confon amb la dependència emocional, però les diferències són les que marquen el desenvolupament de la relació i la forma de sortir-ne.

Maltractament o dependència

Quan ens trobem davant una relació de maltractament físic i/o psicològic i una relació de dependència emocional, existeix un punt en comú: hi ha una relació de desigualtat, on un té el poder sobre l’altre. Tot i que en les dues situacions hi pot haver una intenció per la part dominant d’exercir aquest poder, és a la dependència emocional on no sempre hi ha intencionalitat.

La dependència emocional parteix en ocasions de la base de personalitat de la víctima, on pot arribar a patir pel comportament de la parella que de vegades no surt de la normalitat. La por de la soledat o la baixa autoestima no són sempre producte d’aquesta relació, sinó que poden haver sigut presents anteriorment.

Tant en les situacions de dependència com en les de maltractament hi ha una necessitat de sortir de la situació i reparar el dany emocional, independentment de si hi ha hagut un subjecte actiu o no en l’esmentat dany.

Símptomes de maltractament psicològic

Mantenir una situació de maltractament psicològic sempre té conseqüències directes per a qui el pateix. No són situacions que es reparin amb el temps, ni soles ni amb la nostra ajuda. Acaben apareixent malalties físiques i simptomatologia mental que deterioren seriosament la salut.

El primer pas és identificar que ens trobem davant una situació de maltractament psicològic, i alguns dels següents símptomes poden ajudar-nos a veure-ho:

1. Les seves necessitats van sempre abans que les teves

Apareixen exigències o una necessitat que el teu temps sigui dedicat al que aquesta persona necessita. A més, si no arribes a allò demanat, hi ha greus conseqüències.

2. Et fa sentir que no ets vàlid ni capaç

Hi ha intents de distorsionar la realitat, de no acceptar les teves emocions o d’acusar-te de ser massa sensible i dèbil. El que opines o dius no és vàlid ni suficient.

Procura fer-te veure que ets massa egoista quan vols buscar la teva satisfacció o aquelles coses que et facin sentir bé.

3. Trenca tota estabilitat en la teva vida

A través de converses contradictòries o canvis d’humor, genera una sensació de caos constant. Té rampells emocionals, que de vegades poden fins i tot ser positius, però que no s’ajusten a la realitat.

El seu comportament és impredictible, manipula la manera de sentir-te i t’humilia, tant de manera pública com privada.

Si alguna cosa sembla que el desemmascararà, és capaç de mentir, fins i tot quan la mentida és molt evident.

4. Sentiments de superioritat

Qualsevol error o defecte és motiu més que suficient per ser utilitzat contra tu. Sempre creu tenir la raó i així t’ho expressa. És sarcàstic contra tu i hi ha bromes recurrents en públic que suposen una humiliació.

5. Necessitat de control

Des del temps d’oci, la roba, la feina o el mòbil pot ser controlat per l’agressor. Sol ser justificat per voler protegir la persona o per creure saber fer-ho millor que tu.

El maltractament psicològic sempre té greus conseqüències per a qui l’està patint. Suposa una relació desequilibrada on algú ostenta el poder i l’utilitza de manera abusiva per agredir l’altre. Són parelles amb una base danyada i insostenible de les quals cal sortir i buscar ajuda, tant en familiars i amics, com de forma especialitzada.