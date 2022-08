La Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest dilluns per unanimitat que es treguin més dosis per cada vial de la vacuna contra la verola del mico, Invamex, amb l’objectiu d’augmentar el nombre de persones que es poden vacunar.

En concret, segons ha informat el Ministeri de Sanitat, la vacuna s’administrarà ara als més grans de 18 anys com una dosi de 0,1 ml i de manera intradèrmica tant en preexposició com en postexposició, excepte en dones embarassades i immunodeprimits, als quals s’administrarà una dosi de 0,5 ml per via cutània, tal com s’estava realitzant fins ara.

Invamex està autoritzada per a l’administració subcutània de dues dosis de 0,5 ml amb un espai d’almenys quatre setmanes. Amb tot, un estudi clínic en 500 adults ha conclòs que l’administració intradèrmica (per sota de la capa més externa de la pell) de dosis menors pot ser igualment eficaç. Aquest estudi va portar els Estats Units a aplicar la mesura de divisió de la vacuna en cinc dosis ja fa unes setmanes.

Escassetat mundial

Davant l’escassetat d’aquests medicaments a nivell mundial i la incapacitat que la seva productora, Bavarian Nordic, pogués arribar a curt termini a una producció suficient per fer front a la demanda, aquest canvi en la via d’administració suposa que un nombre més gran de persones es podrien vacunar, fins a cinc amb la mateixa vacuna.

Espanya ha rebut aquest dilluns 5.000 dosis de vacunes addicionals d’Imvanex, que s’afegeixen a les 5.300 rebudes al juny i a les més de 7.000 rebudes a l’agost. Amb aquesta última incorporació, gestionada per l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), el Sistema Nacional de Salut (SNS) disposarà de més de 17.000 dosis contra aquest virus, una xifra que podia ser escassa si no s’autoritzava ‘dividir-la’ en cinc.

El Grup d’Actuació davant Emergències (ETF, per les seves sigles en anglès) de l’Agència Europea de Medicaments (EMA, també per les seves sigles en anglès) va avalar divendres aquest canvi en el mitjà d’administració de la vacuna, però recomanant utilitzar xeringues de baix volum mort en cas que s’administri de manera intradèrmica, així com que ho portin a terme professionals amb experiència en aquest tipus d’injeccions.

Més de 6.000 casos a Espanya

Espanya ha arribat ja als 6.119 casos confirmats de verola del mico, 327 més que dimarts passat, segons les dades del 19 d’agost de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE), coordinada pel Ministeri de Sanitat.

Per comunitats autònomes, Madrid lidera la llista amb 2.216 casos, per davant de Catalunya (1.825). Per sota de 1.000 casos notificats es troben la resta de comunitats autònomes: Andalusia (739), el País Valencià (405), el País Basc (188), Balears (169) i Canàries (144).

Per sota de 100 hi ha Galícia (95), Aragó (61), Castella i Lleó (57), Astúries (55), Castella-la Manxa (44), Múrcia (42), Extremadura (30), Cantàbria (29), Navarra (16), La Rioja (4), Ceuta (0) i Melilla (0).