L'Organització Mundial de la Salut xifra en 236.000 les morts directes anuals per ofegament en platja o piscina. A Espanya, el número ronda prop dels 400 cada any. Aquests números en part es podrien evitar coneixent alguns consells de seguretat en el medi aquàtic.

La Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES) i l'Institut #SaludsinBulos, identifiquen que els mites transmesos de generació en generació o els 'fakes' que circulen per xarxes socials, influeixen de manera decisiva.

1.Menjar abans de nedar i el tall de digestió

Existeix un consens generalitzat entre els especialistes que no hi ha cap relació entre banyar-se havent dinat i ofegar-se, el conegut com a tall de digestió. De fet, aquest terme no apareix en cap base de dades científica. Sovint això es confon amb la hidrocució, un xoc per un canvi de temperatura brusc produït, per exemple, en entrar a l'aigua després de prendre el sol, fer activitat física intensa o menjar.

2.Els maniguets i flotadors

L'únic element perquè els banyistes surin és l'armilla salvavides. Aquest en imprescindible quan es viatja en una barca o es fa paddle-surf, però no té la mateixa utilitat que els flotadors, maniguets o bombolles. Aquests últims moltes vegades s'utilitzen en els més petits per a oferir-los una seguretat extra, però en cap cas prevenen l'ofegament o s'ha demostrat que siguin segurs.

3.Respirar abans de bussejar

Respirar diverses vegades ràpidament (hiperventilar) abans de submergir-se és una pràctica molt estesa entre els banyistes. En realitat, això redueix els nivells normals de CO₂ i quan es comença l'apnea es consumirà l'oxigen. Pot derivar en síncope en aigües poc profundes o apagada hipòxica, que és la perduda de coneixement durant la immersió després d'hiperventilar.

4.Les banderes també són per als surfistes

Els senyals a les platges són d'obligat compliment per a tothom, independentment de l'activitat. I els surfistes no estan exclosos. Una bandera vermella no sols indica un fort onatge, sinó també la presència d'objectes flotants o l'amenaça d'animals marins.

5.Qui s'ofega ho fa en silenci

Agitant les mans i cridant perquè el socorrin. Aquesta és l'escena que utilitzen la gran majoria de pel·lícules per a retratar a algú que s'està ofegant. Però en realitat, qui necessita ajuda ho fa en silenci, perquè concentra tots els seus esforços a respirar.

6.El treball principal dels socorristes és la prevenció

Al contrari del que es creu, el rescat només suposa el 0,1% de la feina dels socorristes. La seva principal ocupació, el 99,8%, és la prevenció

7.Remeis casolans contra les picades de meduses

Orinar damunt de les picades de meduses pot provocar l'efecte contrari al desitjat. Segons l'evidència científica, la descàrrega de verí augmenta per la pressió al contacte. El fred, calor o vinagre, només s'usarà baix recomanació sanitària.

8.No existeixen els ofegats secs

L'ofegament sec s'ha descrit, de manera incorrecta, com un "ofegament sense aspiració d'aigua". Per definició, "tot ofegament ocorre per l'aspiració de líquid, bé per immersió o bé per submersió". Quan no es troba aigua en els pulmons, aquesta persona no s'ha de considerar que ha mort per aquesta causa.

9.Els gairebé-ofegats

El "gairebé-ofegat" s'utilitza per a referir-se a les persones que han sobreviscut després d'un incident aquàtic, però aquest concepte està obsolet. Cal parlar d'ofegat fatal (quan mor), o ofegat no fatal (quan se sobreviu, independentment de si queden seqüeles o no).

10.Col·locar l'ofegat boca avall per a buidar l'aigua dels seus pulmons

Cap societat científica recolza el procés de col·locar la víctima ofegada boca avall per a buidar l'aigua dels seus pulmons. Això és un acte inútil i una pèrdua de temps, ja que si una persona no respira, la prioritat és iniciar el protocol de RCP (compressions i ventilacions).