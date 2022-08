L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit d’un nou brot d’Ebola a la regió congolesa de Kivu Nord, a l’est del país africà, després que s’hagin confirmat els pitjors pronòstics per al cas que la setmana passada es va catalogar com a sospitós.

El cas és el d’una dona de 46 anys que va morir el 15 d’agost a la ciutat de Beni. Tot i que en un primer moment va rebre atenció mèdica per altres malalties, va acabar presentant símptomes compatibles amb el virus de l’Ebola.

Les anàlisis realitzades a la malalta van confirmar la presència del virus i les anàlisis genètiques vinculen el seu contagi amb el brot d’Ebola més gran sofert a la República Democràtica del Congo, que va causar entre el 2018 i el 2020 més de 2.200 morts.

La responsable de l’OMS per a l’Àfrica, Matshidiso Moeti, veu «preocupants» aquest tipus de ressorgiments, que cada vegada «es donen amb més freqüència». No obstant, confia que l’experiència d’autoritats i comunitats serveixi per contenir «ràpidament» el nou brot.

El personal local, en col·laboració amb l’OMS, ja ha identificat uns 160 contactes de la pacient zero i les primeres 200 dosis de la vacuna contra l’Ebola arribaran aquesta mateixa setmana a Beni.