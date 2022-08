Cada estiu, i més per aquestes dates, el Ministeri de Sanitat recorda que la donació de sang és una necessitat permanent en l’assistència sanitària i fa una crida a la població perquè ho faci especialment en aquest període d’estiu en què els desplaçaments per les vacances es multipliquen.

Al juliol, Sanitat ja va difondre un comunicat en què insistia en la premissa que la donació és vital per al subministrament de components sanguinis als hospitals per portar a terme múltiples tractaments i intervencions quirúrgiques. I recorden que és a l’estiu quan augmenten els accidents de trànsit i disminueixen les reserves de sang, perquè la gent se’n va de vacances i no va a donar.

A Espanya, més d’un milió i mig de persones d’entre 18 i 65 anys, van donar sang durant l’any 2021 i el 15% ho va fer per primera vegada, una generositat –cal recordar que a Espanya és un gest altruista, que el donant no rep diners a canvi– que va permetre aconseguir un total de 1.886.500 transfusions i atendre 493.000 persones malaltes.

Però per ser ‘generós’, cal tenir en compte uns factors. De fet, si no els compleixes tots, et rebutjaran com a donant i no podràs donar sang. En general, pots donar sang si:

Tens entre 18 i 65 anys.

Peses més de 50 quilos.

Gaudeixes d’una bona salut en general.

Alguns dels motius pels quals et poden rebutjar són:

Tens un refredat, grip, mal de coll, úlceres bucals, infecció gàstrica o qualsevol altra infecció.

T’has tatuat o t’has fet un pírcing fa menys de sis mesos. Tanmateix, si el pírcing l’ha fet un professional sanitari registrat i la inflamació ha marxat completament es pot donar sang passades 12 hores.

Si has anat a l’odontòleg i t’ha fet un tractament menor fa menys de 24 hores.

Si has anat a l’odontòleg i t’ha fet un tractament major (una extracció, per exemple) fa menys d’un mes.

Tens anèmia o l’hemoglobina per sota dels mínims requerits per a la donació.

Tens la tensió arterial descompensada.

Prens algun medicament incompatible.

En tot cas, si vas a un Banc de Sang (aquí pots trobar un cercador dels de Catalunya) t’ampliaran la informació i et declararan apte o no apte per fer la donació.