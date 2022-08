Un estudi alerta que gairebé la meitat de les morts per càncer es deuen a mals hàbits

El tabaquisme, el consum d’alcohol, l’alt índex de massa corporal (IMC) i altres factors de risc van ser responsables de 4,45 milions de morts per càncer al món el 2019, és a dir, gairebé la meitat del total, segons una nova investigació publicada a la revista científica The Lancet.

«Aquest estudi il·lustra que el càncer segueix sent un important repte per a la salut pública que està creixent en magnitud a tot el món. El tabaquisme segueix sent el principal factor de risc de càncer a tot el món, encara que hi ha altres factors importants que contribueixen a la càrrega del càncer», va comentar el doctor Christopher Murray, director de l’Institut de Mètrica i Avaluació Sanitària de la Facultat de Medicina de la Universitat de Washington i coautor de l’estudi.

Utilitzant els resultats de l’estudi Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors (GBD) 2019, els autors van investigar com 34 factors de risc conductuals, metabòlics i ambientals i ocupacionals van contribuir a les morts i la mala salut per 23 tipus de càncer el 2019.

Entre els anys 2010 i 2019, les morts per càncer degudes a factors de risc van augmentar un 20,4% a nivell mundial, passant de 3,7 milions a 4,45 milions. La mala salut com a conseqüència del càncer va augmentar un 16,8% en el mateix període, passant de 89,9 milions a 105 milions d’anys de vida perduts per discapacitat (AVAD). Els riscos metabòlics van representar el major augment percentual de les morts per càncer i la mala salut, amb un augment de les morts del 34,7% (de 643.000 morts el 2010 a 865.000 el 2019) i dels AVAD del 33,3% cent (de 14,6 milions el 2010 a 19,4 milions el 2019).

A més de 4,45 milions de morts per càncer, que van constituir el 44,4% de totes les morts per càncer el 2019, els factors de risc inclosos en l’anàlisi van representar 105 milions d’AVAD per càncer a nivell mundial per a tots dos sexes el 2019, el 42 per cent de tots els AVAD aquell any.

Els factors de risc conductuals (com el consum de tabac, el consum d’alcohol, les relacions sexuals de risc i els riscos dietètics) van ser responsables de la gran majoria dels càncers a nivell mundial, representant 3,7 milions de morts i 87, 8 milions d’AVAD el 2019.

Tràquea, bronquis i pulmó

Gairebé 2,88 milions de morts en homes (50,6% de totes les morts per càncer en homes) podrien atribuir-se als factors de risc estudiats, en comparació amb 1,58 milions de morts en dones (36,3% de totes morts per càncer en dones). Els principals factors de risc globals de mort per càncer i mala salut per a tots dos sexes van ser el tabaquisme, seguit del consum d’alcohol i l’elevat IMC.

La principal causa de mort per càncer atribuïble a factors de risc, tant en homes com en dones, va ser el càncer de tràquea, bronquis i pulmó, que va representar el 36,9% de totes les morts per càncer atribuïbles a factors de risc.

Per darrere hi ha el càncer de còlon i recte (13,3%), el càncer d’esòfag (9,7%) i el càncer d’estómac (6,6%) en els homes, i el càncer de coll d’úter (17, 9%), el càncer de còlon i recte (15,8%) i el càncer de mama (11%) en les dones.