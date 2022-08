L'aperitiu, les barbacoes, dinars i sopars fora de casa, trobades amb els amics... A l'estiu, i especialment durant les vacances, es produeixen excessos en l'alimentació. Es consumeix més alcohol, greixos i dolços, a més, és habitual que es produeixi un desordre en el menjar. I tot això, pot afectar a la salut.

Segons el doctor Miguel Ángel Vázquez, especialista en medicina interna de l'Hospital Vithas Madrid La Milagrosa, "en aquesta època de l'any existeix un risc més elevat d'augmentar de pes perquè mengem menys, però pitjor. Podem arribar a engreixar-nos entre 3 i 5 quilos si no prenem algunes mesures per evitar-ho".

Podem evitar engreixar-nos a l'estiu?

Doncs els experts diuen que sí. Per impedir agafar pes i, sobretot, que els mals hàbits incorporats a l'estiu passin a formar part del nostre estil de vida durant la resta de l'any, el doctor Vázquez assenyala que "l'activitat diària estiuenca ha de basar-se en tres pilars fonamentals: alimentació conscient, estil de vida actiu i descansar i desconnectar".

En aquest sentit, assenyala la importància d'evitar afartar-nos: "Hem d'anticipar-nos, és a dir, no acumular gana".

També recorda que és bàsic dedicar "com a mínim 40 minuts del dia a practicar esport, el que permet garantir un augment de la massa muscular i la utilització de la grassa com a font d'energia".

L'activitat física es pot realitzar a l'aire lliure, per exemple, caminant uns 6 o 7 quilòmetres. Però hem de ser nosaltres els que escollim l'activitat que més ens agrada.

Perquè com explica l'expert, el millor és buscar "activitats motivacionals que desenvolupin el nostre costat més imaginatiu i ens aportin satisfacció, a més de fer-nos sentir complets i feliços".

"No hem de sentir-nos culpables"

La doctora Daniela Silva, responsable de la Unitat d'Obesitat Integral i Nutrició de Vithas Internacional, explica que "és normal que, durant les vacances, portem una alimentació menys saludable, ja sigui perquè estiguem en un lloc on l'alimentació ve preparada, no tinguem accés a la cuina, estem en un lloc on no ens sigui accessible menjar productes frescos o simplement perquè ens ve de gust fer un descans de l'alimentació habitual".

Malgrat els excessos alimentaris als quals sotmetem el nostre organisme durant les vacances d'estiu, la doctora Silva destaca que "el principal és no sentir-nos culpables. Gaudir d'aquests petits pecats també forma part de la salut mental de tots".

Perquè, com assegura aquesta experta, "una vegada comencem la nostra rutina habitual d'estudi, feina, etcètera, serà molt més fàcil començar a menjar millor"

Consells per a reprendre la rutina alimentària després de les vacances

Amb el cap lliure de culpes a causa dels excessos estiuencs, arriba l'hora de tornar a la normalitat. I entre els consells que ofereix l'especialista de Vithas Internacional per a recuperar la normalitat, destaquen incloure una fruita o verdura de temporada en cada menjar i intentar cuinar a casa, “la qual cosa ens permet no sols estalviar-nos diners, sinó també fer eleccions més saludables”, explica.

A més, recomana apostar per les amanides, “que continuen venint de gust amb la calor. És una bona manera de ser creatiu. Pots utilitzar formatge mozzarella, de cabra o feta, així com llavors i fins i tot fruites. També pots jugar amb el tipus d'enciam, recorrent a la ruca, els canonges o l'espinac. Recorda amanir sempre amb oli d'oliva verge extra”.

La doctora Silva també insisteix en la necessitat de beure molta aigua i, sobretot, “donar-se un respir de les begudes alcohòliques”.

Per part seva, Leticia Pérez del Tío, psicòloga sanitària de l'Hospital Vithas Madrid Aravaca, explica que tant la sensació de set com la de fam estan regulades per mecanismes homeostàtics, que, "a través de senyals fisiològics, inicien i detenen aquestes sensacions".

No obstant això, també estan regulades per mecanismes no homeostàtics, "com el sistema adònic, que regula l'apetit i la sacietat activant el sistema de recompensa cerebral com a resposta a un aliment amb una alta palatabilitat".

Segons indica, la sal, el sucre i els greixos són agents palatables dels aliments que ens resulten agradables al paladar, “per la qual cosa tendim a repetir el seu consum per a continuar activant el nostre sistema de recompensa cerebral, encara que no necessitem objectivament nutrients. És important ser conscients d'aquesta dada per a regular el consum d'aliments saborosos, dolços o greixosos i prevenir així el sobrepès”.