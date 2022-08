L'ibuprofè ha esdevingut amb el pas dels anys un dels medicaments més consumits del món; IQVIA, per exemple, confirma que es van vendre 44,4 milions de caixes el 2018 a Espanya, una xifra inusualment elevada i que evidencia que hi ha un problema d'automedicació. Si bé és cert que la venda de l'ibuprofè 600 mg només es pot fer amb recepta mèdica, continua sent un antiinflamatori de consum habitual.

ABC ha volgut recollir en un article una sèrie de consells que has de seguir sempre que vulguis evitar els temibles efectes secundaris, que solen ser força elevats en el cas d'aquest medicament. No obstant això, el llindar de sobredosi de l'ibuprofè és de 3.000 mil·ligrams, mentre que el del paracetamol és de 7.000 mil·ligrams, per això és tan fàcil patir problemes: No consumiu més dosis de les recomanades: 2.400 mg en el cas d'adults, i 1.600 mg en el cas d'adolescents de 12 a 18 anys. No prenguis dosis dobles si te n'has oblidat; és millor saltar aquesta dosi i prendre la següent a l'hora habitual. No prenguis ibuprofè en dejú ja que pot ser un culpable de les úlceres estomacals. No l'ingereixis durant l'embaràs o la lactància. No l'utilitzis tret de prescripció mèdica amb altres medicaments.