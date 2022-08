La grip del tomàquet és una mutació del virus de boca-mà-peu

La grip del tomàquet ('tomato flu', en anglès), la nova malaltia descoberta a l'Índia, és molt probablement una variant clínica de la malaltia de boca-mà-peu: la infecció viral lleu i contagiosa que és freqüent en els nens més petits i que sol generar brots a les escoles, tal com ha publicat El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. «La grip del tomàquet no és una malaltia nova. A l'Índia hi va haver un brot d'almenys 82 casos i diversos metges indis van enviar una carta a 'The Lancet Respiratory Medicine' [publicada el 17 d'agost]. Deien que no era grip i que els recordava una malaltia molt comuna anomenada boca-mà-peu», explica a aquest diari l'epidemiòleg Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic de Barcelona. A més dels casos a l'Índia, Anglaterra va identificar dos contagis en nens que venien de Kerala, la regió on va néixer el brot. «En els casos anglesos, es va identificar el virus de boca-mà-peu», apunta Trilla.