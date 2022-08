Amb el pas del temps, ens anem entrenant en identificar a la nostra vida totes aquelles persones que ens fan mal, ens fereixen i ens consumeixen tota l’energia. Persones tòxiques que podem veure en els nostres pares, els nostres germans o la nostra parella. Poden ser dins de casa, a la feina o a la universitat. Ens afecten en una mesura o una altra, i el més recomanable sempre seria no haver d’aguantar-los o posar la màxima distància possible. No és que no necessitin ajuda, sinó que quan la implicació emocional és massa alta i les dinàmiques que tenim amb ells són abusives, difícilment podrem ser nosaltres qui els proporcionem ajuda. De fet, si ho féssim, ho podrien utilitzar en contra nostra si adquireixen encara més el paper de víctimes indefenses.

Ens podem trobar casos en què les relacions que establim amb els altres i amb nosaltres mateixos poden no ser bones, notem vincles que fan mal, situacions de desequilibri i emocions negatives massa freqüents, sense poder atribuir realment a l’altre el que està passant. En aquests casos, ens hem de preguntar si potser la persona tòxica som nosaltres. Seria el moment d’identificar-ho i buscar l’ajuda que necessitem.

Senyals d’alerta

Quan s’han de llegir els senyals en els altres ens pot resultar relativament fàcil. En canvi tot es complica si està en nosaltres, ja quel’autoestima voldrà protegir-nos i crear-nos seguretat. Per tant, justificarà el que fem i evitarà que vegem la realitat. Col·locar-nos en una oposició abusiva fa malbé la nostra imatge i tendirem a negar-ho.

Aquests són els senyals que hem de tenir en compte per veure si som una persona tòxica:

1. Tots m’agredeixen

La meva autoestima no està bé, no em sento segur i considero que les opinions dels altres són agressions. M’ho prenc tot de forma personal.

2. Soc una víctima

No crec tenir control sobre el que em passa i tots els problemes són per culpa dels altres. No assumeixo la responsabilitat de les meves accions.

3. Manipulació

Em tolero la frustració i necessito que les coses surtin com jo vull. Per això m’inventaré justificacions que em permetin manipular-te, fins i tot em creuré que és el millor per a tu.

4. Puc ser agressiu

Això passa amb alts nivells de frustració, quan em sento amenaçat o quan no fas el que vull. T’agrediré verbalment i potser també físicament. Tot i que després me’n penediré.

5. Sempre estic malament

Les meves emocions sempre són negatives: sento tristesa, ira, enveja, frustració, culpa i remordiments. Normalment visc en la queixa i dic constantment als altres com tot va malament. Per això acapararé gairebé tota la conversa. I si tu estàs malament, jo estic pitjor.

6. Crítiques

La crítica sobre la vida dels altres és constant, especialment quan no estan davant. Si critiques alguna cosa a la cara, és pel seu bé.

Busca ajuda

Acabem convertint-nos en les persones que som arran de la nostra infància, la nostra educació i les experiències viscudes. Això fa que obtinguem uns esquemes mentals i de comportament que ens ajuden a enfrontar-nos al món. Quan aquests esquemes són nocius per a nosaltres o per als altres, sempre és necessari buscar ajuda especialitzada, fora del nostre cercle habitual. Les persones amb quivivint una relació tòxica no podran ajudar-nos.

Veiem fàcilment l’error en els altres, identifiquem a qui ens fereix i establim mesures de seguretat que ens protegeixin. Però podem arribar a oblidar que no som perfectes i que també nosaltres podem convertir-nos en persones tòxiques.