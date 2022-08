La farmacèutica Hipra iniciarà un assaig clínic per estudiar la seva vacuna contra la covid com a quarta dosi. Es farà amb l’objectiu d’avaluar la seva immunogenicitat i seguretat, administrant-la a persones vacunades prèviament amb tres dosis de la vacuna de Pfizer o bé amb dues dosis de la mateixa vacuna amb una dosi de reforç de la vacuna d’Hipra que es va administrar en el marc de l'assaig clínic anterior. Es farà en deu hospitals de l’estat espanyol amb la participació de 200 persones adultes voluntàries. A totes elles se'ls farà un seguiment de 30 setmanes per avaluar la seguretat a llarg termini i la resposta immunològica.

En aquesta part de l’assaig hi participaran l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, l’Hospital Universitari Vall d'Hebron, l’Hospital Germans Trias i Pujol – Can Ruti, l’Hospital General Universitario Gregorio Marañón, l’Hospital Universitario La Paz, l’Hospital Universitario Príncipe de Asturias, l’Hospital Universitario de Cruces, Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Malaga i Hospital Clínic Universitari de València. Els 10 centres iniciaran l'assaig un cop rebuda l'aprovació de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i el Comitè d’Ètica i Investigació de Medicaments de l'Hospital Clínic de Barcelona. Les persones que vulguin participar han d'haver rebut tres dosis Pfizer - l'última administrada entre els darrers 6 i 12 mesos - i no haver passat la covid. Cada equipament mèdic ja ha habilitat un espai a la seva web perquè les persones interessades es puguin inscriure. En aquests moments, la vacuna contra la covid d’Hipra està en procés de revisió contínua per part de l'Agència Europea del Medicament. Es tracta del pas previ a l’autorització de comercialització.