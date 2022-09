què és el lideratge conscient?

De vegades jugar a «jo guanyo i tu perds» és estimulant. Però si parlem de benestar social, creixement sostenible, empresa amb valors i un futur raonablement amable i inclusiu, l’únic joc possible a mitjà i llarg termini és aquell en què tots guanyem. Amb aquesta premissa, hi ha actualment un moviment cap a una nova forma de comprendre les accions en les organitzacions i, per tant, el rol dels líders.

En les organitzacions, la recerca de directius està marcada per l’actual context de canvis accelerats i d’incertesa. Si bé encara trobem en massa llocs estratègics perfils narcisistes, basats en el guany a tot preu, en la manca d’emocions i l’enfocament cec a objectius, hi ha una forta tendència al canvi. Les cultures d’empresa evolucionen amb la societat, i ara s’està donant pas al nou model de lideratge conscient.

El lideratge conscient és el que es fa des dels valors, des de les emocions, amb empatia i en equip. Allò que ens fa sentir bé, que ens ajuda a ser millors, és cooperar, compartir, dialogar i aprendre plegats de les circumstàncies. Qualsevol organització necessita que els equips, les persones, siguin el centre de les accions, perquè elles són el motor. Sense persones no hi ha organitzacions ni avenços. Un líder millor adaptat al món d’avui en dia és aquell que motiva l’equip perquè cada persona aporti el millor i enfoca els esforços en un projecte en el qual tots se senten implicats.

Els líders amb perfils durs i intransigents, que no saben comunicar entusiasme i ganes de fer, que no estan disposats a crear equip, que no escolten i actuen de forma egoica, són persones que cada vegada tenen menys futur a les empreses modernes. A poc a poc les emocions van trobant el seu lloc en el món directiu. Sense emocions no hi ha comunicació eficaç. I si no hi ha una bona comunicació es generen molts problemes de gestió i emocionals que acaben repercutint en les xifres.

Treballar en equip és clau i això requereix empatia. Les visions diverses són una riquesa. Es requereix escolta i confiança. Per això qui vol liderar ha d’estar entrenat a conèixer-se prou a si mateix, perquè, qui pot estar bé amb els altres si no pot estar bé amb si mateix? Ser conscient de les pròpies limitacions i forces és fonamental per donar el màxim en els moments difícils.

El lideratge conscient ens parla de persones que són capaces d’aprendre de si mateixes per acompanyar la seva empresa a complir objectius raonables d’expansió i també sostenibles social i ecològicament. És necessari tenir capacitat d’intuir camins i capacitat d’acció per recórrer-los. Un líder conscient és un líder centrat, proper i flexible per adaptar-se als canvis.

Reconèixer el millor de cada persona, escoltar des de l’empatia i actuar des d’una força interior que sorgeix d’un jo equilibrat forma part d’aquest nou lideratge. Una sola persona en un lloc directiu és clau per afavorir canvis realment favorables dirigits al benestar sostenible per a tots.

Diuen que una societat malalta genera líders malalts. Necessitem generar consciència en tothom i necessitem líders que ens ajudin a arribar a bons ports. En primer lloc, cal cultivar i aprendre a nivell intern de cada persona, és a dir, autoliderar-se. Així mateix, cal fer-ho en les empreses, en les institucions i en la política. Tan sols una formació adient i una cultura institucional sensible a un management des del seny i la consciència poden fer que aquest nou lideratge conscient es generalitzi. Liderar conscientment és necessari, perquè liderar, en realitat, és un exercici de servei als altres.