Vinculen els infarts de no fumadors amb la contaminació

La contaminació de l’aire podria estar associada a atacs cardíacs en persones no fumadores, segons un estudi realitzat pel Registre d’Infarts de Miocardi de Berlín (B2HIR) i presentat al Congrés Europeu de Cardiologia (ESC-2022) que es va celebrar a Barcelona.

Segons l’estudi, aquesta correlació entre la contaminació atmosfèrica i els infarts de miocardi, per contra, no s’observa entre les persones fumadores, «que no es veuen afectades per l’aire contaminat», segons va explicar la doctora Insa de Buhr-Stochburguer .

«Això pot indicar que l’aire contaminat pot provocar realment infarts, ja que els fumadors, que s’intoxiquen contínuament amb els contaminants de l’aire, semblen menys afectats pels contaminants externs addicionals», va afegir Buhr-Stockburger.

L’estudi, que va incloure 17.873 pacients amb un infart de miocardi entre el 2008 i el 2014 inscrits al B2HIR, va analitzar les associacions entre la incidència d’infart agut i les concentracions mitjanes dels contaminants el mateix dia, el dia anterior i la mitjana de els tres dies anteriors entre tots els pacients.

Òxid nítric alt

L’estudi va demostrar, pel que fa a la contaminació, que l’infart de miocardi és significativament més freqüent els dies amb concentracions d’òxid nítric altes amb un 1% més d’incidència; l’infart de miocardi també és més freqüent quan hi ha una concentració mitjana elevada de micropartícules contaminants durant els tres dies anteriors, amb un 4% més d’incidència.