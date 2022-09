El Servei de Reumatologia dels hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt (Gironès) ha creat una consulta específica per tractar pacients amb la malaltia de Forestier-Rotés, també anomenada hiperostosi esquelètica difusa idiopàtica (HEDI). Aquesta és la primera consulta monogràfica d'aquesta patologia en un hospital d'arreu de l'Estat espanyol. Amb la posada en marxa d'aquesta consulta específica, es vol potenciar la investigació d'aquesta malaltia -que ossifica les zones d'ancoratge del cos com lligaments, càpsules i tendons tant de la columna com de les extremitats-, amb l'objectiu d'avançar en la recerca i millorar la qualitat de vida dels pacients.

Tot i que comprometi la qualitat de vida dels pacients, en l'actualitat la malaltia no té un tractament específic, sinó que només s'ofereix medicació que pal·lia els símptomes o les complicacions que es poden presentar. Aquests són problemes per ingerir els aliments, fractures vertebrals de la columna, necessitat de pròtesis per a una afectació greu del maluc o problemes ortopèdics per calçar-se, entre d'altres. A més, en molts casos es diagnostica en fases molt evolucionades en què ja no hi ha cap opció terapèutica. En aquesta línia, l'objectiu principal de la nova consulta serà investigar quines exploracions clíniques o d'imatge poden ser útils per detectar precoçment la malaltia, identificar factors de risc corregibles com diabetis o obesitat i col·laborar en la recerca d'uns criteris diagnòstics més actualitzats. A més d'oferir als pacients més informació i coneixement de la seva patologia i de les millors opcions terapèutiques de què disposen. Des del Servei de Reumatologia porten actualment un centenar de pacients amb aquesta malaltia de les àrees de referència dels hospitals Trueta i Santa Caterina. La nova àrea mèdica vol elaborar també un registre de pacients que permeti fer estudis longitudinals per conèixer l'evolució de la malaltia i es planteja crear un biobanc a partir d'aquestes mostres biològiques amb finalitats de recerca.