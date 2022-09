Un estudi mostra una tendència negativa en les taxes d’EPOC en les dones catalanes

Un estudi presentat al Congrés de la Societat Europea de Respiratori (ERS) estableix que, si bé les taxes de mortalitat per malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) en les dones han disminuït durant els últims 20 anys a Espanya, a Catalunya han començat a estabilitzar-se i a Cantàbria i Balears van en augment.

Els resultats d’aquesta recerca, liderada per la doctora de l’Hospital Virgen de las Nieves de Granada Gema Ramírez, suggereixen que una sèrie de factors de risc, com la contaminació atmosfèrica i el tabaquisme, podrien estar causant l’alentiment i la inversió de la tendència positiva de les últimes dècades.

Les conclusions de l’estudi es van donar a conèixer durant un acte de la campanya «Pulmons sans per a tota la vida» celebrat dissabte passat a Barcelona, amb l’objectiu de posar en relleu com prevenir l’EPOC i altres malalties pulmonars cròniques.

Aquestes malalties es troben entre les principals causes de mort, però poden prevenir-se o controlar-se millor en una fase primerenca si es detecten mitjançant una senzilla prova de funció pulmonar, coneguda com espirometria, test que dissabte es va oferir de forma gratuïta a la Plaça Universitat de Barcelona per conscienciar la ciutadania.

Aquesta prova pública va tenir lloc abans del Congrés Internacional de l’ERS, que ha reunit aquesta setmana més de 10.000 professionals presencialment a Barcelona i també en línia per debatre els últims avanços en aquest camp.

Un dels estudis que es va presentar en el conclave és el liderat per la doctora Ramírez, de l’hospital de Granada, que ha analitzat el nombre de persones mortes per EPOC a Espanya en els últims 20 anys.

Els resultats mostren que les taxes globals estan disminuint a Espanya (de 28,77 morts per 100.000 al 1999 a 12,14 per 100.000 al 2019), així com a Catalunya (de 29,57 morts per 100.000 al 1999 a 12,58 per 100.000 al 2019).

Aquest descens de les taxes de mortalitat per EPOC s’ha observat tant en homes com en dones, però a Catalunya la reducció ha estat menys intensa, amb un aplanament en dones des de 2006.

L’estudi també ha observat un augment de les taxes de mortalitat entre les dones a Cantàbria i Balears (de 2,31 per 100.000 el 2006 a 6,91 per 100.000 el 2019 i de 4,82 per 100.000 el 2006 a 6,22 per 100.000 el 2019, respectivament).