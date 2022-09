Fins a 50 tipus de càncer podrien detectar-se amb una simple anàlisi de sang en població no diagnosticada i sense símptomes de la malaltia, segons una recerca presentada aquest diumenge en el congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO), que se celebra a París.

L'estudi, coordinat per l'oncòloga Deborah Schrag, s'ha presentat com a pioner en el diagnòstic primerenc del càncer a través d'un test que detecta si hi ha presència a la sang d'ADN tumoral circulant, derivat del tumor i present en el torrent sanguini encara quan no hi ha senyals de la malaltia en el pacient.

La recerca, realitzada per oncòlegs del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) de Nova York, basa els seus resultats en una anàlisi de sang realitzada a 6.621 persones de més de 50 anys que no havien estat diagnosticades de càncer ni tenien símptomes de la malaltia.

D'elles, pràcticament el 99% va donar resultat negatiu, és a dir, estaven lliures de la malaltia, mentre que es van detectar senyals de càncer en l'1,4%. No obstant això, d'aquest 1,4% només en el 38% el càncer va ser confirmat amb un test positiu posterior.

Amb aquests resultats, els oncòlegs entenen que la detecció precoç del càncer amb un simple test de sang obre una nova era per a descartar la presència de la malaltia i millorar la mortalitat per càncer i la morbiditat, no així la incidència.

Sostenen que un 38% de positius en aquells pacients amb càncer és un percentatge "bo" i un pas important per a la detecció precoç amb aquesta eina, mentre que el fet que el test sigui capaç de detectar un 99% de negatius en pacients lliures de la malaltia suposa una "excel·lent" taxa i demostra la capacitat del test a descartar el tumor.

Una vegada que el test va donar positiu es va trigar, de mitjana, menys de dos mesos a confirmar el diagnòstic si tenien càncer i una mica més, al voltant dels tres, si no ho tenien, principalment perquè els metges van optar per fer estudis d'imatge i repetir-los una segona vegada mesos més tard.

Un desavantatge de la prova és que els falsos positius poden conduir a una sèrie de procediments invasius per al pacient -com a endoscòpies o biòpsies- però pocs participants el van requerir.

Això, diu la recerca, hauria d'ajudar a dissipar la preocupació que aquestes proves podrien causar mal en generar procediments innecessaris a persones que es troben bé.

A més, els oncòlegs participants en la recerca subratllen la importància d'aquesta mena de test per al diagnòstic precoç en càncers com el de pàncrees, intestí prim o d'estómac, on encara no existeixen altres opcions de cribrat generalitzades.